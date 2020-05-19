Минтруд РФ прогнозирует рост числа безработных до 2,5 млн человек

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предрек увеличение числа безработных в полтора раза. Об этом он рассказал в интервью программе «Познер».

По словам главы ведомства, вскоре официальное число безработных достигнет 2,5 миллиона человек.







«Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы выше. Предпосылок к социальному взрыву я не вижу, есть определенное напряжение, выраженное в недовольстве граждан относительно карантинных мер, необходимости находиться дома», — отметил он, добавив, что «этот накал будет сходить».





По его словам, на рынке труда ситуация серьезная. но не катастрофичная. За последнюю неделю число безработных увеличилось на 300 тысяч человек и достигло 1,6 миллиона. Рост с середины апреля составил более, чем в два раза.





Тем не менее, по словам Котякова, такой рост официальной безработицы не обязательно связан с ростом безработицы фактической: был упрощен порядок получения пособия и увеличен его размер, что привело к росту числа людей, которые решили встать на учет. В структуре зарегистрированных сейчас безработных 45-50% уже не работали как минимум год до обращения в службу занятости, добавил министр.





В России безработица считается по двум методикам: во-первых, подсчитывается общее число граждан, стоящих на учете в органах службы занятости (официальная безработица), а во-вторых, подсчитывается число фактических безработных по методике Международной организации труда.

