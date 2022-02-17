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Минтруд планирует изменить порядок выдачи пособий по безработице

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Минтруд планирует подготовить новую редакцию закона «О занятости населения», сообщает РБК со ссылкой на министерство. Документ предлагает бороться с нелегальным трудоустройством в стране, изменить правила выплат пособий по безработице, а также установить нормы труда для самозанятых.

«Минтруд предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. Такой план будет составляться при постановке на учет в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными. Если гражданин не будет выполнять предписания, то может потерять пособие», — сообщает РБК. Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством, назначение пособий не зависит от плана по поиску работы.

Помимо этого, Минтруд выступил с инициативой закрепить нормы работы и отдыха, оплаты услуг, а также доступа к социальным пособиям, в то числе пенсионным выплатам, для самозанятых. Кроме того, предлагается бороться с теневой занятостью, законодательно закрепив полномочия органов власти в сфере обеления рынка труда.

В настоящее время самозанятость является только налоговым режимом, и чтобы вводить механизмы социальных гарантий для таких граждан, сначала необходимо закрепить их правовой статус, пояснили РБК в Минтруде. Кроме того, ведомство предлагает обсудить вопрос о допустимой доле иностранного участия в платформах, которые нанимают самозанятых.

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