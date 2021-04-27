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27 апреля,
2021
Новости

Минтруд объяснил, как будут оплачиваться майские праздники с 4 по 7

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Оплата работы с 4 по 7 мая будет производиться в обычном, а не повышенном размере, если работодатель не решил иначе. Эта информация следует из рекомендаций, размещенных на сайте Минтруда.


«При этом повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно», — отметили в ведомстве.


Если работник находится в отпуске, отпуск на период нерабочего периода не продлевается.


Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что организации самостоятельно будут определять порядок функционирования в нерабочие дни с 4 по 7 мая. Она подчеркнула, что нерабочие дни не являются основанием для неуплаты зарплаты или уменьшения ее размера.


Часть предприятий продолжат работать в период с 1 по 10 мая, который объявили нерабочим. Работодателей при этом наказывать не будут.

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