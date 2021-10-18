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Минтранс отложил внедрение новых требований к малым аэропортам

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Министерство транспорта РФ отложило внедрение новых требований к безопасности малых аэропортов как минимум на год, сообщает РБК. Напомним, что неделю назад губернатор Томской области Сергей Жвачкин направил обращение в Министерство транспорта РФ и федеральное правительство с просьбой пересмотреть новые требования к малым аэропортам. Ранее авиакомпания «СиЛА» приостановила полеты по внутриобластным маршрутам «Томск — Каргасок — Новый Васюган» и «Томск — Кедровый» из-за новых требований, предъявляемых к аэропортам.  

Новые требования к аэропортовой инфраструктуре были утверждены правительственным постановлением № 1603 от 5 октября 2020 года и вступили в силу 5 октября 2021 года. Но к этому моменту, как отмечал сам Минтранс, из 2,2 тыс. площадок по всей стране установленным критериям соответствовали только 165.

Сейчас Минтрас одумался и дал еще год на реконструкцию малых аэропортов. Сейчас модернизация одной посадочной площадки в соответствии с новыми правилами обойдется в сумму от 13 млн до 50 млн руб. (в зависимости от транспортной доступности территории), следует из оценок авиакомпаний и местных властей. Найдет ли Томская область за год эти деньги, неизвестно.


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