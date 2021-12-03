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Минтранс отказался от идеи продажи билетов на самолет по QR-кодам

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Министерство транспорта отказалось от идеи обязать пассажиров предъявлять QR-коды при покупке билета на самолет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника в авиакомпаниях и источник, знакомый с итогами совещания в министерстве. Когда проверка QR-кодов на транспорте станет обязательной, показывать их нужно будет только перед регистрацией на рейс.

«Это общий успех авиакомпаний. Минтранс изначально направил в Госдуму проект без позиции авиакомпаний. Но в конечном итоге, позиция о нецелесообразности применения при продаже была услышана», — сообщил источник РБК, близкий к одной из авиакомпаний.

Источники «Ведомостей» подтвердили, что совещание в Минтрансе, на котором обсуждали QR-коды, прошло с участием представителей авиаотрасли. По данным газеты, ведомство представит свою скорректированную позицию 7 декабря в комитете Госдумы по транспорту.

Если у пассажира, купившего билет, не будет сертификата о вакцинации, зарегистрированного на «Госуслугах», авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить его, сообщили собеседники газеты. Если сертификата не будет к началу регистрации на рейс, авиакомпания расторгнет договор перевозки и должна будет вернуть полную стоимость билета в течение 30 дней, пишет издание.

Собеседник газеты пояснил, что запрашивать информацию о наличии сертификата будет не сама авиакомпания, а провайдер системы бронирования, где хранятся данные о рейсах, тарифах и емкостях — Sabre, Amadeus, Navitaire или российские «Сирена трэвел» и «Онлайн резервейшн систем». Таким же образом сертификат будут проверять, если билет приобретут не напрямую у авиакомпании, а у агента по продажам.

Как будут проверять сертификаты у россиян, не зарегистрированных на «Госуслугах», источники «Ведомостей» не пояснили.

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