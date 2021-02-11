Минстрой России презентовал платформу для голосования за объекты благоустройства

Новости

Рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства на 2022 год пройдет на общероссийской платформе, сообщает пресс-служба облдминистрации.

Минстрой России презентовал платформу za.gorodsreda.ru, подготовленную совместно с АНО «Диалог Регионы». Платформа станет всероссийским порталом с информацией о благоустройстве во всех муниципальных образованиях страны. Голосование по ним во всех субъектах РФ пройдет с 26 апреля по 30 мая. Полученные результаты помогут сформировать адресные перечни территорий на 2022 год.

«Общероссийская платформа, которая запускается в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», будет по-настоящему прозрачным механизмом. Она упростит получение обратной связи от граждан во всех регионах, поможет местным властям сформировать списки территорий на благоустройство, а также учесть потребности жителей», — сказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Фото: ТВ2

По данным обладминистрации в 2020 году в голосовании по объектам городской среды приняли участие почти 115 тысяч жителей Томской области. Однако, голосование носило больше формальный характер, потому что затем не было публичных обсуждений дизайн-проектов общественных мест. Ничего не сообщается и об опции «обсуждение проектов благоустройства» на общероссийской платформе.

Координатором всероссийского этапа голосования в Томской области назначен заместитель по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

В рейтинговом голосовании в Томской области принимают участие жители семи муниципалитетов: это Томск, Северск, Стрежевой, а также Томский, Асиновский, Колпашевский и Кожевниковский районы.

В 2021 году на благоустройство 50 территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будет направлено 399,72 млн рублей: 368,35 — из федерального бюджета, еще 30 млн рублей — из областного.

Из этих денег Томск на благоустройство 13 территорий получит 144,8 млн рублей. Это значительно меньше, чем в 2020 и 2019 годах. Для сравнения: в 2019 Томск в рамках проекта получил 230 млн рублей, в 2020 году — 180 млн рублей.