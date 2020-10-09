Минстрой повысил цены на жилье в 40 регионах России

Минстрой увеличил официальные показатели стоимости квадратного метра жилья почти в половине регионов России, пишет «Российская газета» со ссылкой на соответствующий приказ министерства. Так, в Томской области цена квадратного метра жилья выросла с 44 638 до 46 437 рублей.





Утвержденные цены используются при расчете социальных выплат на приобретение жилой недвижимости. Ранее городские власти отмечали, что из-за низкой стоимости квадратного метра жилья аукционы по покупке квартир в рамках нацпроекта по расселению аварийного жилья были под угрозой срыва. Из-за этого администрация Томска была вынуждена искать дополнительные деньги, чтобы компенсировать разницу.



По данным Минстроя, средняя стоимость 1 кв. м жилья упала только в одном регионе – в Якутии. Во всех остальных регионах России жилье подорожало. В частности, в Сахалинской области средняя цена 1 кв. м жилья выросла сразу на 7,4 тыс. рублей. Жилье в Приморском крае подорожало на 26 %.





В Москве квадратный метр подорожал более чем на 5 тысяч рублей, до 115,2 тысячи рублей. Также существенно выросли цены в Санкт-Петербурге, Севастополе, Архангельской области и Ямало-Ненецком автономном округе (примерно на 3 тысячи за квартал).

Регионом с самой дешевой недвижимостью, согласно информации Минстроя, является Брянская область: метр там в среднем стоит 31,6 тысячи рублей.





При этом норматив стоимости квадратного метра жилья в целом по России остался прежним — 48,6 тысячи рублей. Этот показатель пересматривают раз в полгода.