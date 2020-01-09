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09 января,
2020
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Минстрой не изменил стоимость квадратного метра жилья в Томской области

Валентина Анкудинова
Валентина Анкудинова
34 минуты назад

Квадратный метр жилья в Томской области в первом квартале 2020 года по-прежнему должен стоить 42880 рублей, говорится в приказе Минстроя. Цена по сравнению с прежним четвертым кварталом 2019 года не изменилась. 

Минстрой не изменил стоимость квадратного метра жилья в Томской области
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

Норматив устанавливается правительством на каждый квартал и применяется органами власти для расчета размеров социальных выплат. В ряде регионов стоимость жилья изменилась. Так в Алтайском крае квадратный метр подорожал на 1000 —  до 37 931 рублей. Меньше цены только в Омской, Кемеровской областях и в Республике Хакасия. Максимальный размер установлен в Новосибирской области (48 301 рубль).


Что же касается России, то по традиции самый высокий норматив – в Москве (105 043 рубля за квадрат), минимальный – в Брянской области (30 412).


Ранее городские власти отмечали, что из-за низкой стоимости квадратного метра жилья, аукционы по покупке квартир в рамках нацпроекта по расселению аварийного жилья были под угрозой срыва. Администрация Томска была вынуждена искать дополнительные деньги, чтобы компенсировать разницу.


«Действительно, по условиям соглашения федеральный бюджет заложил контрольные цифры в 42 тысячи на кв. м. На рынке в Томске таких цифр сегодня нет. Именно поэтому мы вынуждены искать дополнительные деньги в собственном бюджете и бюджете Томской области. Так мы компенсируем разницу. Это наша забота. В бюджете 2020 года заложено 194 млн рублей на софинансирование. Ожидаем, что ко второму чтению аналогичная строчка появится и в областном бюджете», — комментировал ТВ2 мэр Томска Иван Кляйн.

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