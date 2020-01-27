Минпросвещение предлагает поправки в порядок получения семейного образования

В документе также прописан порядок перехода на семейное образование и указан список документов, которые нужно получить родителям или опекунам и предоставить в школу и муниципальным властям.

Так, родители либо законные представители ребенка могут принять решение о переходе на семейную форму обучения с учетом мнения ребенка и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Школьник впоследствии имеет право проходить промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательных организациях.

Новый порядок перехода учащихся на образование в семейной форме и самообразование представило Министерство просвещения России. Соответствующий проект приказа был опубликован 21 января на Федеральном портале проектов нормативных документов.

При этом, родители с предложенными поправками не согласились. Они на сайте citizengo.org/ запустили петицию, в которой отметили, что новые нормы «существенно ограничат права и свободу родителей, выбравших внешкольное образование для своих детей, и одновременно создадут дополнительную нагрузку на школу, которая и без того перегружена бумажной работой».





«Родителей, обучающих детей в семье, стало так много, что Министерство просвещения вынуждено было обратить на них внимание. Но вместо «работы над ошибками» в школах и реальной поддержки родителей, которые сами учат детей, чиновники решили зачем-то усилить контроль над семьями», — говорится в тексте петиции.





Там подчеркивается, что несмотря на нормы закона «Об образовании» новые нормы вводят обязательность прикрепления к школе и промежуточных аттестаций при семейном образовании.





«Школы будут, фактически, обязаны готовить графики аттестаций для детей, которые еще не являются (а, возможно, и не будут) их экстернами – а значит, делать это бесплатно (ведь подушевое финансирование выделяется только на конкретных учеников). Как все понимают, это вызовет серьезное ухудшение отношений со стороны школ к семьям на семейном образовании. И пострадают в первую очередь дети. Необходимо прекратить издевательство над семьями и школами», — отмечается в петиции.





Петицию подписали свыше 13 тысяч человек. Ознакомиться с ее текстом можно здесь.





Семейное образование — форма получения образования, предусматривающая изучение общеобразовательной программы вне школы. Предполагает право учащегося на прохождение промежуточных аттестаций в образовательном учреждении, а также обязательное прохождение государственной итоговой аттестации. По данным Министерства образования, ежегодно около 100 тысяч семей обучают своих детей самостоятельно





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