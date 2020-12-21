В Минпросвещения назвали сроки школьных каникул на 2021 год

Министерство просвещения опубликовало рекомендации по срокам школьных каникул. Зимние каникулы рекомендуются установить в сроках с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. При этом федеральные власти разрешают регионам самостоятельно принимать решение, сколько продлятся новогодние каникулы в условиях сложной эпидемиологической ситуации и стоит ли отпускать детей на зимние каникулы 2020 раньше обозначенного срока.

Начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич отметила, что переноса и продления зимних каникул не предполагается. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Томской области позволяет сохранить график каникул и начала третьей четверти без изменений.

Минпросвещение опубликовало и рекомендации по установлению сроков каникул: — длительность "коротких" каникул в школах не может быть менее 7 дней, летних — менее двух месяцев); — недопустимо сдвигать каникулы более чем на 2 недели от рекомендованного периода; — количество дней отдыха в течение учебного года не должно быть менее 30 (без учета летних каникул); — каникулы всегда должны стартовать с понедельника.

Если ребенок учится по триместровой системе, то зимние каникулы в школе предусмотрены еще и в феврале — с 15 по 21 число. При четвертном режиме нет второго периода зимнего отдыха в школах, однако в большинстве учебных заведений существуют дополнительные каникулы у первоклассников и учащихся коррекционных классов. Для них отдых предусмотрен также с 15 по 21 февраля.

Весенние каникулы в школах при обучении по триместрам рекомендуют назначить с 5 апреля по 11 апреля 2021 года. При обучении по четвертям власти предлагают проводить каникулы в марте, а именно с 22 марта по 28 марта 2021 года. При этом школа имеет право индивидуально принимать решение, с какого именно числа начнутся весенние каникулы в 2021 году.



При четвертном режиме обучения в школах России летние каникулы начинаются с 31 мая. Последний день отдыха в жарком сезоне — традиционно 31 августа.