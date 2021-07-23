Минпросвещения отменило обязательное изучение иностранного языка в российских школах

Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) закрепляют необязательность изучения второго иностранного языка в школе. Об этом ТАСС заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«В соответствии со стандартом введение второго обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей», — цитирует Кравцова ТАСС.

Минюст зарегистрировал новые ФГОС начального общего и основного общего образования, разработанные Минпросвещения, в начале июля.

«Изучение второго иностранного языка… осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии в организации необходимых условий», — говорится в стандарте основного общего образования.

Обучение по новым ФГОС начнется с 1 сентября 2022 года, по согласованию с родителями программы могут быть изменены уже в 2021 году, пишет ТАСС.

Предыдущий федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования был принят в 2010 году. Он включал второй иностранный язык в число обязательных предметов. При этом, школа сама решала, сколько учебных часов на него выделять, и какой именно язык включать в программу.

Ранее планировалось сделать обязательным ЕГЭ по английскому языку. Однако эта инициатива была отменена после многочисленных просьб родителей.