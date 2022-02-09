Минпросвещения: У 76% учителей оклад ниже МРОТ

76% российских учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), следует из данных Минпросвещения, представленных в среду на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. В 2021 году МРОТ составлял 12,8 тысяч рублей.

В декабре прошлого года эксперты Общероссийского народного фронта предложили установить базовую часть зарплаты учителей не ниже МРОТ, который с января 2022 года составляет 13 890 рублей. Также они предлагали индексировать оклад учителей, но на тот момент денег в бюджете на такие цели заложено не было.

В министерстве отметили, что в регионах применяются различные методы начисления заработной платы учителям. Это приводит к непрозрачности начисления надбавок и учета различных выплат.

По данным властей, в Томской области зарплата работников системы дошкольного образования в 2021 году в среднем выросла на 8%, у работников школ — на 3%. Средняя зарплата учителей школ в регионе составляет 39,5 тысяч рублей. В 2020 году средняя зарплата учителя в Томской области была 37,7 тысяч.

В 2021 году из областной казны был направлен миллиард рублей на повышение зарплат бюджетникам. Выделения этих денег добивались депутаты Думы Томска, в том числе, председатель комитета по социальной политике Елена Ульянова. По ее информации, подавляющее количество учителей в Томске получали в среднем по 18 — 25 тысяч в месяц.

В августе 2021 года деньги были выделены. 810 млн из миллиарда направили на повышение зарплат педагогов садов, дополнительного и среднего профессионального образования, работников культуры, социальных работников, медиков.

«Педагогов школ это решение не затронуло, так как уровень заработной платы им уже был увеличен по решению президента за счет доплат за классное руководство. Еще 205 млн рублей было выделено на обеспечение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, чья зарплата ниже установленного размера МРОТ. Нашему департаменту выделили порядка 410 млн рублей, из которых 295 млн. рублей предусмотрены на повышение заработной платы педагогам детских садов и организаций дополнительного образования. Остальные средства направлены на повышение заработной платы до уровня МРОТ (12 792 рубля + районный и северный коэффициенты) работникам образовательных организаций – уборщикам, поварам, сторожам и другим», — комментировала заместитель начальника департамента общего образования Ирина Штауб.

Доплату за классное руководство в размере 5 тысяч рублей в Томской области получают почти 6 тысяч педагогов. По информации обладминистрации, средний возраст учителей в Томской области составляет 44 года. Доля учителей до 35 лет составляет 27%. В дефиците учителя математики, физики, иностранного языка.