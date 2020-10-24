Минпромторг упростил систему маркировки лекарств на фоне сообщений о дефиците противовирусных

Система цифровой маркировки лекарств в России временно переводится в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене, заявил глава Минпромторга Денис Маниуров.





«Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет «отпускать» товар сразу, не дожидаясь «ответа» системы маркировки», — приводит слова министра пресс-служба.





Мантуров заверил, что задержек при покупке лекарств не будет.





«Придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать лекарство, оплатить его и сразу получить покупку», — заявил глава ведомства.





23 октября замгубернатора по социальной политике Иван Деев в ходе прямого эфира признал, что проблема с поставкой лекарств от коронавируса в Томской области есть. «Определенная проблема на самом деле есть. В каждом конкретном случае причина разная. Кто-то не предполагал и сделал небольшую поставку. У кого-то проблемы с регистрацией препаратов», — сказал Деев.





Добавим, что в Госдуме в рамках пленарного заседания Минздрав признал, что проблемы с поставкой лекарств вызваны введением их обязательной маркировки. При этом не уточнил масштабы проблемы или прогнозируемые сроки ее решения.





Маркировка всех лекарств стала обязательной с 1 июля, до этого необходимо было регистрировать препараты из перечня высокозатратных нозологий. Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) не исключила возникновения дефицита лекарств в аптеках.



​В Минпромторге подсчитали, что в системе маркировки на данный момент работают 77 тысяч организаций, помечены более миллиарда упаковок лекарств. При этом доля маркированных препаратов не превышает 10-15 процентов от общего объема рынка с учетом непомеченных остатков, которые легально находятся в обороте.