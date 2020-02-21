Добрые новости
21 февраля,
2020
Новости

Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Министерство промышленности и торговли предлагает повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом на совещании в Энгельсе заявил замминистра ведомства Александр Морозов. Ведмоство считает, что налог на автомобили низких экологических классов необходимо кардинально поднять.

Также руководитель думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил запретить коммерческий автотранспорт с низким экологическим классом. «Давайте скажем «нет» через два года автомобилям, которые работают на коммерческой основе, Евро-0 и Евро-1. Давайте мы их в историю сдадим, им по 35-37 лет», — заявил он.


Ранее замглавы министерства Александр Морозов заявил, что предложение резко увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога для таких автомобилей будет направлено Минтрансу в ближайшее время.


«Указанная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан РФ. Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействия на окружающую среду», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.


Там уточнили, что по поручению правительства РФ министерство вместе с другими федеральными органами исполнительной власти готовит предложения по увеличению ставок транспортного налога в отношении коммерческой техники экологического класса 3 и ниже. Количество такой техники, по оценке Минпромторга, превышает 3 млн штук.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.