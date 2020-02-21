Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли предлагает повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом на совещании в Энгельсе заявил замминистра ведомства Александр Морозов. Ведмоство считает, что налог на автомобили низких экологических классов необходимо кардинально поднять.





Также руководитель думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил запретить коммерческий автотранспорт с низким экологическим классом. «Давайте скажем «нет» через два года автомобилям, которые работают на коммерческой основе, Евро-0 и Евро-1. Давайте мы их в историю сдадим, им по 35-37 лет», — заявил он.





Ранее замглавы министерства Александр Морозов заявил, что предложение резко увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога для таких автомобилей будет направлено Минтрансу в ближайшее время.





«Указанная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан РФ. Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействия на окружающую среду», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.





Там уточнили, что по поручению правительства РФ министерство вместе с другими федеральными органами исполнительной власти готовит предложения по увеличению ставок транспортного налога в отношении коммерческой техники экологического класса 3 и ниже. Количество такой техники, по оценке Минпромторга, превышает 3 млн штук.