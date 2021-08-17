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Главная Новости Минприроды разработает правила санитарных рубок в припоселковых кедровниках Томской области
Новости

Минприроды разработает правила санитарных рубок в припоселковых кедровниках Томской области

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час назад

Минприроды после встречи с сенатором Владимиром Кравченко и областным депутатом Дмитрием Никулиным приняло решение подготовить концепцию временных правил рубок в орехово-промысловых зонах Томской области, сообщается на сайте Законодательной Думы. 

Ранее жители поселков у кедровников, в частности Лучановского и Старо-Лоскутовского жаловались, что кедры начали усыхать и желтеть. Как сообщил начальник департамента лесного хозяйства Артем Конев, в 2019 году специалисты Центра защиты леса выявили в Томской области очаги инвазивного стволового вредителя – союзного короеда. Он заселился в лесах, которые ослабли после вспышки сибирского шелкопряда. Короед вызвал тотальное усыхание кедров. Артем Конев считает, что решить вопрос сохранения припоселковых кедровников можно при помощи внесения изменений в Лесной кодекс РФкоторые разрешили бы проводить санитарные рубки в орехово-промысловых зонах. «Исключив единично зараженные деревья, появляется шанс сохранить кедровник в целом», — считает он. После этого администрация Томской области выступила с инициативой о внесении изменений в действующее законодательство Российской Федерации. Параллельно ученые продолжают исследовать проблему, чтобы найти естественных врагов вредителя и остановить распространение союзного короеда.

В нынешней встрече приняли участие представители Минприроды РФ Михаил Рафаилов, заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов; Максим Стелькин, начальник отдела государственной политики в сфере использования и воспроизводства лесов и заместитель начальника управления воспроизводства и защиты лесов Рослесхоза Антон Гниненко. Поводом для встречи стала проблема особо охраняемой территории - Лучановского кедровника, где площадь поражения вредителем достигла 240 га. Чиновники считают, что сформировавшийся сухостой угрожает пожарами на территории кедровника и ближайших сел, но любой вид рубки на территории орехово-промысловых зон запрещен согласно изменениям, внесенным в Лесной кодекс в 2019 году. Минприроды предложил решить проблему рубками неликвидной древесины по существующим правилам, но сделать это можно только если неликвидной древесины более 90% от общего запаса погибших и поврежденных деревьев. А в лесах Томской области, где обнаружены очаги союзного короеда, процент неликвидной древесины составляет не более 30 %.

Как подчеркнул Владимир Кравченко, есть угроза распространения вредителя на другие лесные массивы региона.

«В 2020 году были обнаружены очаги короеда в 12 припоселковых кедровниках на территории Томского, Тимирязевского и Кожениковского лесничеств. Тогда же на мероприятия по изучению и недопущению распространения вредителя Федеральным агентством лесного хозяйства было выделено дополнительное финансирование. Все работы были выполнены в полном объеме, но их эффективность составила менее 1%. По заключению наших экспертов, единственный выход из сложившейся ситуации - внедрение временных правил рубок промежуточного пользования в орехово-промысловых зонах. Документ позволит проводить санитарно-оздоровительные мероприятия в пострадавших лесных массивах», — сказал сенатор.

Позицию сенатора поддержал и председатель комиссии Законодательной Думы Томской области по вопросам природопользования и экологии Дмитрий Никулин. Он добавил, что санитарные рубки в кедровниках должны вестись под общественным контролем после проведения детальных лесопатологических исследований. 

По словам сенатора, по итогам совещания принято решение, что Минприроды подготовит концепцию временных правил рубок в орехово-промысловых зонах.

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