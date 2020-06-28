Минприроды признало загрязнение Карского моря и других рек после аварии в Норильске

Комиссия по недопущению ухудшения экологической ситуации в Норильске признала загрязнение нефтепродуктами акватории Карского моря и части рек Далдыкан и Амбарной после аварии на ТЭЦ «Норильского никеля».





Об этом сообщает в своем телеграм-канале эколог Георгий Каваносян.