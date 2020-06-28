Минприроды признало загрязнение Карского моря и других рек после аварии в Норильске
Комиссия по недопущению ухудшения экологической ситуации в Норильске признала загрязнение нефтепродуктами акватории Карского моря и части рек Далдыкан и Амбарной после аварии на ТЭЦ «Норильского никеля».
Об этом сообщает в своем телеграм-канале эколог Георгий Каваносян.
Теперь приняли решение «предусмотреть предприятия по долговременному комплексному мониторингу окружающей среды в районе чрезвычайной ситуации, с указанием этапов достижения целей минимизации вреда Арктической зоне в целом и экосистеме поверхностных водных объектов (р. Далдыкан — р. Амбарная — оз. Пясино — р. Пясина — Карское море)».
Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, ранее никто из официальных лиц не признавали, что вылившиеся нефтепродукты могли уйти дальше озера Пясино. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров, ущерб оценивают в десятки миллиардов рублей.
Накануне депутату Мосгордумы Сергею Митрохину по просьбе журналистов не разрешили вывезти пробы загрязненной воды и почвы на независимую экспертизу в Москву.
28 июня журналистам и экологам стало известно, что «Норникель» сливает ядовитые отходы в озеро Пясино.
Возбуждены уголовные дела по статьям «порча земли», «загрязнение вод», «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и по статье «халатность» из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации.
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