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01 августа,
2020
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Новости

Минобрнауки: В Томских вузах станет больше бюджетных мест

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Бюджетных мест в российских вузах станет на 9% больше, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Минобрнауки: В Томских вузах станет больше бюджетных мест

«Это достаточно значимо, это значит больше бюджетных мест будет в абсолютном большинстве субъектов и во многих университетах», — цитирует агентство Фалькова.


По словам министра, больше всего дополнительно стимулировать высшее образование государство будет в IT-сфере, здесь количество бюджетных мест вырастет сразу на 18%. Также увеличат финансирование педагогических специальностей. При этом увеличение бюджетных мест произойдет во всех регионах. Большинство новых бюджетных мест появится в республике Марий Эл, Еврейской автономной области, Белгородской и Томской областях, Татарстане.


Отметим, по мнению Фалькова, увеличение бюджетных мест не приведет к ухудшению качества образования.


«Мы считаем, что в каждом случае это были оправданные решения (...) Мы считаем, что увеличение на 9% количества бюджетных мест в целом по стране не приведет к падению качества образования, а наоборот поможет сбалансировать и ответить на те вызовы, которые были в регионах. Во многих регионах есть большой запрос на врачей, учителей. Сегодня, мы знаем, востребованы специалисты в IT-сфере. Поэтому увеличение мест в 2021 году означает, что через 4-6 лет придет больше подготовленных людей по актуальным профессиям», — сказал министр.


Он добавил, что увеличение количества бюджетных мест будет происходить ежегодно до 2024 года.


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