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Главная Новости Минобрнауки рекомендовало вузам провести выпускные онлайн
Новости

Минобрнауки рекомендовало вузам провести выпускные онлайн

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рекомендовал всем российским вузам проводить выпускные вечера в онлайн-формате независимо от того, какая ситуация с коронавирусом сложилась в том или ином регионе, сообщает пресс-служба министерства.

Министр призвал студентов позаботиться о безопасности и воздержаться от массовых гуляний вне зависимости от эпидситуации в регионе. Он отметил, что безопасность и здоровье студентов и сотрудников всегда являются для министерства приоритетом.

«Я настоятельно советую не рисковать здоровьем студентов и в этом году организовывать локальные выпускные также в онлайне. Прошу ректоров взять этот вопрос на особый контроль и вложить силы в качественную реализацию онлайн-формата, чтобы студенты остались довольны», — сказал Фальков.

Ранее в Санкт-Петербурге прошел массовый праздник выпускников «Алые паруса». Несмотря на комментарий пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что все рекомендации Роспотребнадзора на празднике были учтены, многие раскритиковали проведение такого массового мероприятия в разгар третьей волны ковида. 

О том, как проходят выпускные в эпоху ковида, мы писали здесь

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