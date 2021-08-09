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Главная Новости Минобрнауки предложило перевести непривитых от ковида студентов на удаленку
Новости

Минобрнауки предложило перевести непривитых от ковида студентов на удаленку

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Министерство науки и высшего образования предложило перевести студентов, которые не привиты от COVID-19 или не имеют медотвод, на удаленку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: (…) принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — говорится в документе.

Кроме того, вузам рекомендовали проводить экзамены для вакцинированных и не привившихся от коронавируса учащихся раздельно, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за свой счет. 

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков говорил, что в России не собираются обязывать студентов проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции. По его утверждению, требований обязательной вакцинации всех учащихся, в том числе иностранцев, нет.

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