Минобрнауки предложило перевести непривитых от ковида студентов на удаленку
Министерство науки и высшего образования предложило перевести студентов, которые не привиты от COVID-19 или не имеют медотвод, на удаленку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.
«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: (…) принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — говорится в документе.
Кроме того, вузам рекомендовали проводить экзамены для вакцинированных и не привившихся от коронавируса учащихся раздельно, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за свой счет.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков говорил, что в России не собираются обязывать студентов проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции. По его утверждению, требований обязательной вакцинации всех учащихся, в том числе иностранцев, нет.