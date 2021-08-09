Минобрнауки предложило перевести непривитых от ковида студентов на удаленку

Министерство науки и высшего образования предложило перевести студентов, которые не привиты от COVID-19 или не имеют медотвод, на удаленку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: (…) принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — говорится в документе.