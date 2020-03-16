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16 марта,
2020
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Новости

Минобрнауки предложило перевести студентов на дистанционное обучение

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

Министерство науки и высшего образования рекомендует вузам с 16 марта организовать обучение студентов «вне места нахождения вузов» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Минобрнауки предложило перевести студентов на дистанционное обучение

Соответствующий приказ подписал министр Валерий Фальков.


На официальном сайте министерства не позднее 18 марта будет опубликован перечень онлайн-курсов для свободного (бесплатного) использования студентами при освоении ими образовательных программ.


В России зафиксировано 63 случая заболевания. Коронавирус подтвердился у двоих жителей Кузбасса. По сообщениям замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежды Кутькиной, они заразились вирусом в Италии. В Кузбассе с 16 марта школьники выйдут на двухнедельные каникулы или в регионе организуют дистанционное обучение.


Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в городе Ухань в Китае в декабре. Позже инфекция распространилась на другие страны.


В мире число заболевших коронавирусом превысило 169 тысяч человек. Из них умерли 6 тысяч инфицированных, выздоровели 76 тысяч пациентов.


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