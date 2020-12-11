Минобороны РФ заявило, что вакцину «Спутник V» хотят дискредитировать за рубежом

«Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины», — цитирует « Интерфакс » официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

«Успешный практический опыт испытаний и сформированный иммунитет после вакцинации «Спутником V» всех привившихся — от руководства Вооруженных сил РФ до военнослужащих различных подразделений — служит гарантией эффективности и безопасности созданной в России вакцины», — заявил Конашенков.





Он сказал, что в Вооруженные силы РФ поступает вакцина «Спутник-V», в разработке и проведении испытаний которой принимали непосредственное участие вирусологи Минобороны России. «Поэтому даже с учетом добровольности каких-либо отказов от вакцинации «Спутником V» среди военнослужащих не отмечено», — сообщил Конашенков.





По мнению генерал-майора, для дискредитации отечественной вакцины готовится серия псевдоаналитических расследований и лжесвидетельств очевидцев о якобы опасности российской вакцины или поголовных отказах от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных силах РФ», — сказал Конашенков.





«Убеждены, что этот информационный саботаж никоим образом не ослабит высокую эффективность российских вакцин. И уж точно не усилит целительность зарубежных аналогов», — сказал он.





Конашенков также сообщил, что более 10 тысяч российских военных привили от коронавируса «Спутником V».