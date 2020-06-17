Минкульт выделил 9 млн рублей на проект реставрации солдатской синагоги в Томске

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Минкульт выделил около 9 млн рублей на проект реставрации солдатской синагоги на проспекте Фрунзе, 15, рассказал ТВ2 раввин Леви Каминецкий.

Фото: Лев Мучник

«Еврейская община попросила наш томский Центр по охране памятников помочь нам написать заявку в Минкульт. Они это сделали и минкульт одобрил ее. Мы сами ни копейки денег не получаем, мы только должны связаться с фирмой, которая будет делать проект и высказать наши пожелания. Это здание находится в собственности еврейской общины и что будет внутри зависит от нас. Мы хотим сделать в этом здании музей толерантности и сохранить маленькую мемориальную синагогу. Службы в ней проводиться не будут, для этого достаточно одной большой синагоги в Томске, а она будет просто как память о солдатской синагоге, которая там была раньше»,— рассказал Леви Каминецкий.

Фото: Лев Мучник

Напомним, что администрация Томска в 2018 году передала еврейской общине деревянное здание солдатской синагоги по Фрунзе, 15. Последние несколько лет оно находится в аварийном состоянии и законсервировано.

Конкурс на разработку проекта реставрации солдатской синагоги в Томске проводила Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации министерства культуры. Победителем было признано столичное ООО «Регионинвестстрой», предложившее разработать проект за 8,9 миллиона рублей.

Как рассказала ТВ2 начальник регионального Центра охраны памятников Анжелика Зайцева в первоначальной заявке, которая была отправлена в Москву была смета на 5 386 990 рублей, а после более детального изучения ситуации смета увеличилась до 8 986 тысяч рублей.

«Корректировку сметы делала сама московская Дирекция и она же проводила конкурс на разработку проектной документации. Удорожание работ произошло из-за назначения объекта. Поскольку здание планируется использовать как музей, поэтому к нему уже другие требования. Когда мы писали заявку, то не знали как будет использоваться этот памятник архитектуры. Поэтому, когда уточнили все нюансы, то сумма на проектирование увеличилась. В Томск эти деньги не попадут, министерство напрямую перечислит их проектировщику», — пояснила Анжелика Зайцева.

В Центре охраны памятников рады, что минкульт поддержал заявку из Томска. «Это здание на Фрунзе, 15 давно выведено из эксплуатации и мы постоянно боимся каких-нибудь актов вандализма там. Когда был тополиный пух, то мы переживали, что не дай бог кто-то что-то подожжет», — добавила начальник Центра охраны памятников.

Фото: Лев Мучник

Для справки: Солдатская синагога в Томске — это первая солдатская синагога в России и одна из немногих деревянных синагог, сохранившихся в России.

Деревянная синагога отнесена к объектам культурного наследия регионального значения. Ее название - Солдатская - связано с кантонистами, рекрутами 8-го Томского пехотного полка, которые ее и построили. В XIX веке при Николае I еврейских мальчиков с малых лет забирали из семей для обучения воинской службе, вырывали их из привычной среды, отправляли в Сибирь и потом (чаще принудительно) обращали в православие. Часто юноши отказывались менять религию даже под страхом смерти. Солдатская синагога была одним из оплотов их веры.



История строительства синагоги также тесно связана с именем Герцеля Цама - как утверждают историки, единственного российского еврея, получившего в XIX веке офицерский чин.



Под руководством Герцеля Цама в 1872 году в Томске сначала появилась молитвенная школа для военных. Непосредственно в синагогу она превратилась после того, как в 1906 году здание сильно повредил пожар.



Солдаты, борясь с последствиями происшествия, сделали строение больше - и в ширину, и в высоту. Теперь на нем стали красоваться три купола, а двери и наличники украсила деревянная резьба - свиток Торы, звезды Давида, виноградные гроздья. В новом облике это место стало называться Солдатской синагогой.