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03 ноября,
2020
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Министр здравоохранения поручил проверить «сидячую госпитализацию» в МСЧ № 2

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Министр здравоохранения РФ поручил томскому региональному Управлению Росздравнадзора провести проверку МСЧ №2.


«По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области проведет проверку ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2», где, по сообщениям СМИ, пациенты с коронавирусной инфекцией лежат в коридорах», — сказано в сообщении на федеральном сайте Росздравнадзора.

Министр здравоохранения поручил проверить «сидячую госпитализацию» в МСЧ № 2

Накануне в соцсетях Томска разошлось видео из приемного покоя второй МСЧ. На видео видно, что даже в коридорах госпиталя мест под койки не осталось, а некоторые пациенты сидят на стульях.


Власти Томской области объяснили происходящее наплывом пациентом. По их данным, в выходные в МЧС в сутки по поводу госпитализации обращались до 90-95 человек. Чтобы избежать повторения ситуации, был расширен приёмный покой Больницы скорой медицинской помощи, Томской районной больницы и МСЧ № 2 с 80 до 150 коек.


Позднее в соцсетях появились новые фотографии МСЧ № 2, на которых видно, что коридоры медучреждения пусты.

Министр здравоохранения поручил проверить «сидячую госпитализацию» в МСЧ № 2
Министр здравоохранения поручил проверить «сидячую госпитализацию» в МСЧ № 2

Депутат Думы Томска Елена Ульянова после публикации видео посетила лечебное учреждение.


«Я побывала на всех этажах, только не заходила в «красную зону». Была в том самом коридоре фильтра, куда поступают пациенты, которым ещё не поставлен диагноз, которые его ждут. И вчера как раз там случился коллапс, когда скорые одновременно привозили большое количество больных и в ожидании, когда их распределят в другие респираторные центры, они здесь находились. Вы знаете, главный вывод, который я сделала — это отсутсвие достоверной информации, из-за чего и рождается паника. Очень много слухов, очень много вопросов, на которые люди хотят получить ответы», — прокомментировала депутат гордумы Елена Ульянова.


Она отметила, что постарается сделать так, чтобы пациенты и их родственники знали о том, что происходит. А также поблагодарила медицинский персонал медсанчасти за работу в таких тяжелых условиях.

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