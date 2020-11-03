Министр здравоохранения поручил проверить «сидячую госпитализацию» в МСЧ № 2

«По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области проведет проверку ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2», где, по сообщениям СМИ, пациенты с коронавирусной инфекцией лежат в коридорах», — сказано в сообщении на федеральном сайте Росздравнадзора.

Накануне в соцсетях Томска разошлось видео из приемного покоя второй МСЧ. На видео видно, что даже в коридорах госпиталя мест под койки не осталось, а некоторые пациенты сидят на стульях.





Власти Томской области объяснили происходящее наплывом пациентом. По их данным, в выходные в МЧС в сутки по поводу госпитализации обращались до 90-95 человек. Чтобы избежать повторения ситуации, был расширен приёмный покой Больницы скорой медицинской помощи, Томской районной больницы и МСЧ № 2 с 80 до 150 коек.





Позднее в соцсетях появились новые фотографии МСЧ № 2, на которых видно, что коридоры медучреждения пусты.