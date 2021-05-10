Министр здравоохранения, экс-главврач больницы, в которой лежал Навальный, пропал в Омской области. Главное

В Омской области возобновили поиски пропавшего министра здравоохранения Александра Мураховского. Ранее он возглавлял больницу, из которой отказывались перевозить отравленного политика Алексея Навального.

Поиски Мураховского начались с деревни Верхние Уки. В них участвуют сотрудники полиции, Росгвардии, волонтеры — до ста человек. Их работу курирует министр региональной безопасности Омской области Андрей Кондин.





Мураховский пропал на севере региона в Большеуковском районе. 7 мая он оказался на охотничьей базе в деревне Поспелово, уехал на квадроцикле в лес и исчез. Квадроцикл удалось найти в 6,5 км от базы.





«Он [Мураховский] был в треугольнике, где с трех сторон идут дороги и все ведут на базу, — отметил участник операции в беседе с ngs55. — До дороги — 150 метров, оттуда до базы — 6 км. Люди там на легковушках проезжают. Дождей не было. Он наехал на лесину, квадроцикл повис. Передний мост включен не был, и не видно, чтобы он пытался выехать. Его следы уходили в сторону дороги. Может, плохо стало».





Знакомые Мураховского отмечают, что данную местность он знал хорошо.





Розыск осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками. При этом очевидцы подчеркнули, что следов медведей поблизости не замечено.