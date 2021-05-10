Министр здравоохранения, экс-главврач больницы, в которой лежал Навальный, пропал в Омской области. Главное
Обновлено: Министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского нашли живым спустя три дня поисков
В Омской области возобновили поиски пропавшего министра здравоохранения Александра Мураховского. Ранее он возглавлял больницу, из которой отказывались перевозить отравленного политика Алексея Навального.
Поиски Мураховского начались с деревни Верхние Уки. В них участвуют сотрудники полиции, Росгвардии, волонтеры — до ста человек. Их работу курирует министр региональной безопасности Омской области Андрей Кондин.
Мураховский пропал на севере региона в Большеуковском районе. 7 мая он оказался на охотничьей базе в деревне Поспелово, уехал на квадроцикле в лес и исчез. Квадроцикл удалось найти в 6,5 км от базы.
«Он [Мураховский] был в треугольнике, где с трех сторон идут дороги и все ведут на базу, — отметил участник операции в беседе с ngs55. — До дороги — 150 метров, оттуда до базы — 6 км. Люди там на легковушках проезжают. Дождей не было. Он наехал на лесину, квадроцикл повис. Передний мост включен не был, и не видно, чтобы он пытался выехать. Его следы уходили в сторону дороги. Может, плохо стало».
Знакомые Мураховского отмечают, что данную местность он знал хорошо.
Розыск осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками. При этом очевидцы подчеркнули, что следов медведей поблизости не замечено.
Александр Мураховский родился 1 июля 1971 года в Омске. Он детский хирург и кандидат медицинских наук. Начал работу в здравоохранении в1995 года с должности врача эндоскопического отделения Диагностического центра. В 2004 году возглавил городскую поликлинику № 2. В марте 2010 года получил должность главного врача ГКБ скорой медицинской помощи № 2, с 2018 года был главврачом ГКБ скорой медицинской помощи № 1. В 2020 году стал руководить еще одним учреждением — городской больницей № 1 им. А. Н. Кабанова.
В августе 2020 года в омскую Больницу скорой медпомощи №1 привезли политика Алексея Навального. Его доставили туда с борта самолета Томск-Москва, который экстренно сел в Омске, когда Навальному стало плохо. Сначала омские врачи заявили, что политик предположительно отравлен, позже руководство больницы стало отрицать этот вариант. Позже жена Навального Юлия решила перевезти мужа на лечение в Берлин, но главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медикам в России потребуется еще два дня для взятия всех нужных анализов, и отказал в транспортировке. Политика разрешили перевезти после того, как в омской больнице исключили отравление.
В берлинской клинике у Навального выявили отравление веществом из группы «Новичок». Также отравление веществом подтвердили три европейские лаборатории.
В ноябре 2020 года Мураховского назначили министром здравоохранения Омской области.
Добавим, заместитель главврача больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко, наблюдавший Навального во время госпитализации, уволился в октябре 2020 года. Еще один заместитель главврача Сергей Максимишин, также занимавшийся Навальным, умер в феврале в возрасте 55 лет от сердечного приступа.
В марте скончался еще один врач этой больницы, работавший во время госпитализации Навального — завотделением травматологии и ортопедии Рустам Агишев. Причиной смерти 62-летнего врача были названы последствия инсульта, перенесенного в декабре 2020 года.
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