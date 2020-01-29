Министр связи предложил дать МВД и ФСБ онлайн-доступ к данным россиян

Новый министр связи Максут Шадаев предложил, чтобы к 2024 году все сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность, получили доступ к данным граждан в режиме онлайн, сообщают «Ведомости» . По данным издания, предложение министр озвучил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

Онлайн-доступ предлагается дать к государственным данным, данным банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов, говорилось в презентации, представленной министром.





По закону проводить оперативно-розыскную деятельность могут сотрудники МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН, СВР, ГРУ и таможни. Сейчас доступ к данным получают по-разному, в том числе по решению суда. Такое решение необходимо, чтобы получить доступ к записям телефонных разговоров, SMS, сообщениям в мессенджерах, а также к банковской информации.





Руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев в комментарии газете заявил, что сотрудники органов смогут получить онлайн-доступ к данным только после изменения законов и Конституции. Юрист Рустам Курмаев в то же время сказал, что 55-я статья Конституции позволяет ограничить конституционные права граждан.





Министром связи Максут Шадаев был назначен 21 января. В правительстве Михаила Мишустина он сменил Константина Носкова. До начала работы в кабинете министров Шадаев занимал посты вице-президента по цифровым платформам «Ростелекома» и гендиректора «РТ Лабс». С 2014 по 2018 год он был министром связи Московской области, а до этого работал помощником руководителя администрации президента.