«Коротко: всех в Сибирь»: Министр обороны России заявил о необходимости переноса столицы в Сибирь и строительства здесь новых городов

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу считает, что столицу России необходимо перенести в Сибирь. А также есть смысл основать здесь новые крупные города, которые станут отраслевыми экономическими центрами. Об этом он заявил 5 августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН в Новосибирске. «Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300–500 тысяч, лучше — до миллиона человек», — сказал Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба Министерства обороны. Но он отметил, что просто построить города и перенести сюда столицу — мало. Необходимо сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности. Шойгу напомнил, что такие планы уже существовали в советское время незадолго до распада государства, но проект был остановлен. Также он выразил сожаление — сообщает «Ъ» —, что в современной России нельзя реализовать крупные проекты, как Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль: «Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки».

Автор: Сергей Фадеичев / ТАСС

Ранее в России уже высказывались предложения о переносе столицы в Сибирь и переезде части государственных структур из Москвы. Например, в 2008 году Конституционный суд России переехал в Петербург и до сих пор находится там. Также речь шла о переносе местоположения Верховного суда, но этот процесс отложили. Более того, сам Сергей Шойгу еще в 2012 году предлагал перенести столицу России в Сибирь. По его мнению, это бы поспособствовало прекращению оттока людей из восточной части страны и создало равные условия для жизни во всех регионах. Мы спросили у томичей, что они думают по поводу вчерашнего заявления Сергея Шойгу. Доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории ТГУ Вячеслав Шевцов, отмечает, что идея переноса столицы звучит от политических деятелей и чиновников различного уровня уже на протяжении последних 30 лет. То есть после распада СССР. Но при этом несоответствие между экономическим и инфраструктурным развитием столицы и провинциальных населенных пунктов продолжает расти. Несмотря на то, что крупные города выравниваются с Москвой.

« Очевидно, что нынешний и уж точно будущий век станет веком тихоокеанского региона. В этом средиземном море будущего уже сосредоточены основные транспортные потоки. Поэтому если и говорить о переносе столицы, то не в континентальный центр страны, а на берега российского Тихого океана — во Владивосток. Но в любом случае, это не более чем фантазия, реализация которой сопряжена с грандиозными издержками. Да и в итоге – от перемены мест слагаемых сумма все равно не поменяется. В российской Северной Азии уже достаточно крупных городов и не крупных городов и поселков, которые необходимо поддерживать и развивать. Акцентирование темы переноса столицы, пожалуй, еще один повод поднять тему ассиметричного характера нашей федерации». Вячеслав Шевцов

В свою очередь, главный редактор студенческого издания «Аксиома» и автор телеграм-канала «Улица Бархатная» Андрей Серафимов считает, что заявление Шойгу — просто предвыборный хайп:

«Сергей Шойгу любит встраивать в свой образ Сибирь, играя на отдалённости здешних регионов. Но ясно, что никуда ничего переносить точно не будут. Эти заявления повышают упоминаемость в СМИ — что ещё нужно перед выборами? Потом ответственность нести ведь не нужно. А сейчас все заявления властей — это предвыборная логика.



Идея о новых городах тоже гиблая и пустая. Со старыми-то ещё не разобрались, а уже новые делать собрались. Подобные инициативы — это просто проявление мегаломании. Напоминает извечные планы городских и региональных властей по запуску новых видов транспорта или постройке мифических Больших университетов». Андрей Серафимов

Андрей добавляет, что, если запланированное и реализуется, то, в итоге, не работает должным образом. Зато мгновенный эффект в СМИ очевиден. А вот что думают пользователи Твиттера:

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Немного из истории...