«Коротко: всех в Сибирь»: Министр обороны России заявил о необходимости переноса столицы в Сибирь и строительства здесь новых городов
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу считает, что столицу России необходимо перенести в Сибирь. А также есть смысл основать здесь новые крупные города, которые станут отраслевыми экономическими центрами. Об этом он заявил 5 августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН в Новосибирске.
«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300–500 тысяч, лучше — до миллиона человек», — сказал Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Но он отметил, что просто построить города и перенести сюда столицу — мало. Необходимо сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности. Шойгу напомнил, что такие планы уже существовали в советское время незадолго до распада государства, но проект был остановлен. Также он выразил сожаление — сообщает «Ъ» —, что в современной России нельзя реализовать крупные проекты, как Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль: «Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки».
Ранее в России уже высказывались предложения о переносе столицы в Сибирь и переезде части государственных структур из Москвы. Например, в 2008 году Конституционный суд России переехал в Петербург и до сих пор находится там. Также речь шла о переносе местоположения Верховного суда, но этот процесс отложили. Более того, сам Сергей Шойгу еще в 2012 году предлагал перенести столицу России в Сибирь. По его мнению, это бы поспособствовало прекращению оттока людей из восточной части страны и создало равные условия для жизни во всех регионах.
Мы спросили у томичей, что они думают по поводу вчерашнего заявления Сергея Шойгу.
Доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории ТГУ Вячеслав Шевцов, отмечает, что идея переноса столицы звучит от политических деятелей и чиновников различного уровня уже на протяжении последних 30 лет. То есть после распада СССР. Но при этом несоответствие между экономическим и инфраструктурным развитием столицы и провинциальных населенных пунктов продолжает расти. Несмотря на то, что крупные города выравниваются с Москвой.
« Очевидно, что нынешний и уж точно будущий век станет веком тихоокеанского региона. В этом средиземном море будущего уже сосредоточены основные транспортные потоки. Поэтому если и говорить о переносе столицы, то не в континентальный центр страны, а на берега российского Тихого океана — во Владивосток.
Но в любом случае, это не более чем фантазия, реализация которой сопряжена с грандиозными издержками. Да и в итоге – от перемены мест слагаемых сумма все равно не поменяется. В российской Северной Азии уже достаточно крупных городов и не крупных городов и поселков, которые необходимо поддерживать и развивать. Акцентирование темы переноса столицы, пожалуй, еще один повод поднять тему ассиметричного характера нашей федерации».
В свою очередь, главный редактор студенческого издания «Аксиома» и автор телеграм-канала «Улица Бархатная» Андрей Серафимов считает, что заявление Шойгу — просто предвыборный хайп:
«Сергей Шойгу любит встраивать в свой образ Сибирь, играя на отдалённости здешних регионов. Но ясно, что никуда ничего переносить точно не будут. Эти заявления повышают упоминаемость в СМИ — что ещё нужно перед выборами? Потом ответственность нести ведь не нужно. А сейчас все заявления властей — это предвыборная логика.
Идея о новых городах тоже гиблая и пустая. Со старыми-то ещё не разобрались, а уже новые делать собрались. Подобные инициативы — это просто проявление мегаломании. Напоминает извечные планы городских и региональных властей по запуску новых видов транспорта или постройке мифических Больших университетов».
Андрей добавляет, что, если запланированное и реализуется, то, в итоге, не работает должным образом. Зато мгновенный эффект в СМИ очевиден.
А вот что думают пользователи Твиттера:
Немного из истории...
В мировой практике распространены случаи, когда столицы государства переносили. Например, в 1997 году тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес столицу из главного города Алма-Аты в провинциальную Акмолу (но сначала переименовал ее в Астану, а в 2019 году город стал называться Нур-Султан).
Решающими преимуществами в пользу выбора именно Астаны стали большая территория, расположение в центре, демографический потенциал, а также развитая транспортная инфраструктура и естественная окружающая среда. Городу была придана столичная монументальность, построены крупные достопримечательности. Перенос значительно повлиял на экономические и демографические процессы в стране. И в целом считается удачным.
Немного более ранний пример — Турция. До сих пор многие туристы считают, что столица государства — Стамбул. Но это не так уже почти сто лет. В 1923 году один из самых густонаселенных городов Европы перестал быть главным городом Турции. Столицей стала Анкара — город с населением всего в 35 тысяч (на сегодня население более пяти миллионов).
Перенос был связан с распадом Османской империи после её поражения в Первой мировой войне, национально-освободительной войной турецкого народа, упразднением монархии и созданием турецкого национального государства. Перенес столицу вглубь страны в Анкару основатель современной Турции и ее первый президент Кемаль Ататюрк.
А вот что касается постройки городов. В 1960 году столица Бразилии была перенесена из Рио-де-Жанейро в специально построенный для этих целей город Бразилиа. Это было организовано властями, в частности — президентом Жуселину Кубичеком ди Оливейрой. Перенос значительно повлиял на социально-экономическую жизнь республики, переориентировал внутренние миграционные потоки и улучшил инфраструктуру внутренних регионов страны.