Министерство обороны развернуло на Алтае лазерно-оптический комплекс для контроля космоса

Один из 12 лазерно-оптических комплексов для «распознавания космических объектов» Министерство обороны планирует установить в ближайшие годы в регионах России. Один из таких комплексов уже установили в Алтайском крае, сообщает Тайга. инфо со ссылкой на Минобороны.

«В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения. До 2025 года на территории России планируется развернуть более 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и «распознавания космических объектов», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, комплекс, установленный в Алтайском крае - первый из запланированных, он сейчас ведет «боевое дежурство по контролю космического пространства».

Отмечается, что в регионах СФО работают радиолокационные станции нового поколения «Воронеж». Системы, которые предупреждают о ракетном нападении, есть в Красноярском крае, Иркутской области и Алтайском крае.