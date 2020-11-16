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16 ноября,
2020
Новости

Министерство цифрового развития хочет обязать операторов блокировать номера мошенников

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Министерство цифрового развития разработало законопроект, в рамках которого операторов связи могут обязать устанавливать технические средства для противодействия телефонному мошенничеству. Об этом пишет «Коммерсант», ознакомившийся с текстом документа. 


Законопроект предполагает, что абонент сможет обратиться с жалобой на конкретный номер, после чего оператор должен будет передать эту жалобу в специальную систему проверки, порядок работы которой будет определяться правительством. В случае подтверждения факта спама или фрода номер будет блокироваться. Под фродом  предлагается понимать трафик, при котором вызов абонента происходит с использованием подменных номеров, специальных технических средств и софта или несанкционированного доступа к операторскому оборудованию, что приводит к нарушению прав третьих лиц и безопасности сети. Телефонным спамом предлагается считать вызовы или сообщения с целью распространения рекламы без согласия абонента.


Как отмечает «Коммерсант», у большинства крупных операторов уже действуют собственные системы, которые отслеживают подозрительные звонки. 


За третий квартал 2020 года ЦБ передал операторам информацию о 9,6 тыс. номеров, выявленных по подозрению в совершении мошенничества. Из них было заблокировано всего 66 номеров. Кроме того, только во втором квартале было выявлено 29 тыс. банковских операций, совершенных без согласия клиентов. По данным ЦБ, 87 % из них совершались с использованием мобильного телефона.

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