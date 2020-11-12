Минимальный размер оплаты труда в 2023 году может составить 14 176 рублей

Минтруд России спрогнозировал рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 14 176 рублей к 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова.





«Что касается нашего расчета, 2023 год... — МРОТ, то это значение у нас прогнозируется на уровне 14 176 рублей при темпе роста в том году 105,8 соответственно, но при сохраненной доле 42», — сказал Пудов.





Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2021 года.

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Согласно документу, эти показатели будут рассчитываться, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина меньше). Таким образом, МРОТ вырастет на 5,5 % — до 12 792 рублей, а прожиточный минимум в целом по стране вырастет на 3,7 % — до 11 653 рублей.