Добрые новости
12 ноября,
2020
Новости

Минимальный размер оплаты труда в 2023 году может составить 14 176 рублей

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Минтруд России спрогнозировал рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 14 176 рублей к 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова.


«Что касается нашего расчета, 2023 год... — МРОТ, то это значение у нас прогнозируется на уровне 14 176 рублей при темпе роста в том году 105,8 соответственно, но при сохраненной доле 42», — сказал Пудов.


Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2021 года.

Согласно документу, эти показатели будут рассчитываться, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина меньше). Таким образом, МРОТ вырастет на 5,5 % — до 12 792 рублей, а прожиточный минимум в целом по стране вырастет на 3,7 % — до 11 653 рублей.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.