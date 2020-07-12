Минимальный набор продуктов в Томской области стал дороже на 10 % с начала 2020 года
Стоимость минимального набора продуктов в июне в Томской области составила 4426,81 рубля. С начала года этот набор подорожал на 10 %, сообщается на сайте Новосибирскстата.
При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех регионов России нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания. В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 26,9 %, на долю плодов и овощей приходится 21 %, молочных продуктов — 19,7 %, мяса и мясопродуктов — 16,1 %, жиров — 4,8 %, рыбы — 4,5 %, чая, соли и специй — 3,4 %, яиц — 1,8 %, сахара и кондитерских изделий — 1,8 %.
Самая высокая стоимость минимального набора продуктов питания по итогам июня 2020 года сложилась в Красноярском крае (5014,38 рубля), самая низкая — в Омской области (3986,32 рубля). При этом сильнее всего минимальная продуктовая корзина подорожала в Республике Алтай, а минимальный рост произошел в Красноярском крае.
По данным Томскстата, с начала года уровень инфляции в регионе составил 2,5 %. В июне больше всего подорожали картофель (рост 28 %), свекла (15 %), виноград (7,5 %). Зато лимоны стали дешевле на 40 %, помидоры на 30 %, лук и огурцы стали стоить меньше на 27 и 17 % соответственно.
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