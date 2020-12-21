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21 декабря,
2020
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Минимальная зарплата в 2021 году в Томской области составит 12 тысяч 792 рубля

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Губернатор Сергей Жвачкин утвердил минимальную зарплату в регионе на 2021 год. Соответствующее соглашение с Федерацией профсоюзных организаций Томской области и объединениями работодателей было подписано 21 декабря. Согласно соглашению, минимальная зарплата в Томской области в 2021 году вырастет и составит 12 тысяч 792 рубля.


«Это не средняя зарплата, а обязательный минимум, к которому руководители всех – и бюджетных, и коммерческих – организаций добавят все положенные по закону доплаты. А именно: районные коэффициенты и северные надбавки, оплату сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и праздничные дни, — сказал Сергей Жвачкин.


Так, с надбавками минимальный размер оплаты труда в новом году в Томске составит 16 тысяч 630 рублей. В Стрежевом – 28 тысяч 142 рубля. 12 792 рубля, зафиксированные в соглашении – это гарантированный минимум денежных выплат работнику за простой неквалифицированный труд.

С 1 января 2021 года в России изменится методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ). Теперь МРОТ будут рассчитывать по показателю медианной зарплаты. Сейчас он рассчитывается из основы потребительской корзины с конкретным набором товаров и услуг.


Новая система расчета минимального размера оплаты труда затронет около 3,9 миллиона человек. Прожиточный минимум же вырастет до 11 653 рублей и будет использоваться для расчета доплат пенсионерам.

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