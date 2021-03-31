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31 марта,
2021
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Минимальная цена на сигареты, пенсии и детские пособия: что изменится с 1 апреля

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

1 апреля вступают в силу очередные законодательные изменения. Рассказываем, какие.

Вырастут социальные пенсии

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 3,4%. Средний размер выплат составит 10 183 рублей.


У тех граждан, у кого своя социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, есть социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.

Минимальная цена на сигареты, пенсии и детские пособия: что изменится с 1 апреля

«Для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 12,8 млрд рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет 3,9 млн граждан – это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению», — отметили в Минтруда.


Получатели социальных пенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью, потерявшим кормильца, а также бывшим госслужащим и ряду других категорий.

Изменятся пособия на детей до 7 лет

С 1 апреля можно подать заявление на увеличенную ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Теперь ее размер будет зависеть от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, а не фиксированные 50%, как это было ранее.


При этом меняются правила расчета нуждаемости семьи. Впервые при расчете среднедушевого дохода будут учитывать старших детей в возрасте до 23 лет, если они учатся в институте на очном отделении, и не засчитают выплаты гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

Кроме того, вводится правило «нулевого дохода». Должны быть объективные причины того, что бюджет семьи не пополнялся на протяжении 12 месяцев, иначе в пособии откажут.

В Томской области ежемесячно семьи получали 6463,5 рубля на ребенка.


«Пока заявление подавать рано. Органы социальной защиты начнут их принимать после утверждения правительством России новых правил предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет. Этот документ будет регулировать условия выплаты, перечень сведений, которые могут запрашивать органы социальной защиты для назначения выплаты», — говорила начальник департамента социальной защиты Марина Киняйкина. Она уточняла, что проще всего подать заявление через портал Госуслуги.

Новый формат сдачи экзамена в ГИБДД

1 апреля вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права. Главное новшество — отмена «площадки». Теперь упражнения по проверке навыков управления включат в практический экзамен.

Минимальная цена на сигареты, пенсии и детские пособия: что изменится с 1 апреля

В регламенте по приему экзаменов прописано, что проверять навыки кандидатов можно на улицах с малоинтенсивным движением, в тупиках, за пределами жилой застройки. Маршрут движения будет выбирать сам экзаменатор, потенциальному водителю назовут только район и улицы, на которых ему предстоит ехать.


За ошибки, как и прежде, будут начисляться штрафные баллы: от одного до трех в зависимости от опасности ошибки. Набравший 5 баллов получит оценку «не сдал». В некоторых случаях экзамен будет остановлен сразу: например, кандидат в водители не пристегнулся или использовал телефон за рулем.


Весь экзамен будет проводиться под видеозапись, которая потом будет храниться год.

Продажу смартфонов без российского ПО запретят

С 1 апреля 2021 года вводится запрет на продажу гаджетов без заранее установленных на них отечественных программ. Это коснется смартфонов, компьютеров, планшетов и Smart TV.


Предлагается три способа предустановки — загрузка в полном объеме на жесткий диск, размещение иконок для скачивания и загрузка программ при покупке устройства. Программы для предустановки определены специальным перечнем. Туда вошли 16 приложений для смартфонов и планшетов, одна программа для компьютеров («Мой офис») и 11 приложений для Smart TV.


За отсутствие предустановки российского ПО с 1 июля будут штрафовать. Штрафы составят 30-50 тыс. рублей для должностных лиц и 50-200 тыс. рублей для юрлиц.

Минимальная цена на сигареты, пенсии и детские пособия: что изменится с 1 апреля

Временный порядок оформления больничных для людей старше 65 лет отменят

С 1 апреля отменяется обязательный перевод на дистанционную работу россиян старше 65 лет. При этом работодатели должны следить за ситуацией с распространением COVID-19 и вводить «удаленку» в случае вспышек заболеваемости.


Одновременно упраздняются временные правила оформления листков нетрудоспособности и выплаты больничных пособий лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденные правительством 1 апреля 2020 года. Этот документ устанавливал для пожилых людей оплачиваемый период нахождения на карантине. Электронные больничные листы оформлялись дистанционно на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляли в Фонд социального страхования.

Появится минимальная цена на сигареты

С 1 апреля табачная продукция не может стоить в магазинах дешевле 107,78 рубля, а с 2022 года — 111,98 рубля. С помощью минимальной цены власти намерены бороться с нелегальной продукцией.


Цена рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Поскольку акцизы на табачную продукцию в 2021 году выросли на 20%, в среднем пачка сигарет подорожает со 120 до 140 рублей.

Минимальная цена на сигареты, пенсии и детские пособия: что изменится с 1 апреля

Пиво станут маркировать

С 1 апреля стартует эксперимент по маркировке пива, напитков на его основе и других слабоалкогольных напитков, который продлится по 31 августа 2022 года.


По оценке Минпромторга, это позволит избавиться от нелегального, некачественного пива. Сейчас, его доля составляет от 5 до 12%, а бюджет теряет от этого до 22 млрд рублей в год. В отличие от другого алкоголя, ЕГАИС не распространяется на пиво, спецмарками пиво не маркируется.


Независимые эксперты считают, что маркировка не приведет к заметному подорожанию пива. Одна марка на каждую единицу продукции обойдется пивоварам в 50 копеек.

И еще о маркировке

С 1 апреля участники оборота товаров легкой промышленности, парфюмерии, шин и покрышек будут нести ответственность за достоверность представляемых сведений. Маркировка этих товаров стала обязательной в конце 2020 — начале 2021 годов.


Кроме того  с 1 апреля 2021 года ювелиры могут на добровольной основе наносить на изделия двухмерных штрих-код. Обязательной регистрация ювелирных изделий станет  с  1 марта 2022 года. Еще через год производители будут обязаны обеспечить физическую маркировку товаров QR-кодами, которые наносятся лазером на металлическую часть украшения рядом с клеймом.


Полностью продажа изделий без маркировки будет запрещена с 2024 года.

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