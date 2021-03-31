Минимальная цена на сигареты, пенсии и детские пособия: что изменится с 1 апреля

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1 апреля вступают в силу очередные законодательные изменения. Рассказываем, какие.

Вырастут социальные пенсии

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 3,4%. Средний размер выплат составит 10 183 рублей.

У тех граждан, у кого своя социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, есть социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.

«Для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 12,8 млрд рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет 3,9 млн граждан – это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению», — отметили в Минтруда.

Получатели социальных пенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью, потерявшим кормильца, а также бывшим госслужащим и ряду других категорий.

Изменятся пособия на детей до 7 лет

С 1 апреля можно подать заявление на увеличенную ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Теперь ее размер будет зависеть от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, а не фиксированные 50%, как это было ранее.

При этом меняются правила расчета нуждаемости семьи. Впервые при расчете среднедушевого дохода будут учитывать старших детей в возрасте до 23 лет, если они учатся в институте на очном отделении, и не засчитают выплаты гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами.



Кроме того, вводится правило «нулевого дохода». Должны быть объективные причины того, что бюджет семьи не пополнялся на протяжении 12 месяцев, иначе в пособии откажут.

В Томской области ежемесячно семьи получали 6463,5 рубля на ребенка.

«Пока заявление подавать рано. Органы социальной защиты начнут их принимать после утверждения правительством России новых правил предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет. Этот документ будет регулировать условия выплаты, перечень сведений, которые могут запрашивать органы социальной защиты для назначения выплаты», — говорила начальник департамента социальной защиты Марина Киняйкина. Она уточняла, что проще всего подать заявление через портал Госуслуги.



Новый формат сдачи экзамена в ГИБДД

1 апреля вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права. Главное новшество — отмена «площадки». Теперь упражнения по проверке навыков управления включат в практический экзамен.

В регламенте по приему экзаменов прописано, что проверять навыки кандидатов можно на улицах с малоинтенсивным движением, в тупиках, за пределами жилой застройки. Маршрут движения будет выбирать сам экзаменатор, потенциальному водителю назовут только район и улицы, на которых ему предстоит ехать.

За ошибки, как и прежде, будут начисляться штрафные баллы: от одного до трех в зависимости от опасности ошибки. Набравший 5 баллов получит оценку «не сдал». В некоторых случаях экзамен будет остановлен сразу: например, кандидат в водители не пристегнулся или использовал телефон за рулем.

Весь экзамен будет проводиться под видеозапись, которая потом будет храниться год.

Продажу смартфонов без российского ПО запретят

С 1 апреля 2021 года вводится запрет на продажу гаджетов без заранее установленных на них отечественных программ. Это коснется смартфонов, компьютеров, планшетов и Smart TV.

Предлагается три способа предустановки — загрузка в полном объеме на жесткий диск, размещение иконок для скачивания и загрузка программ при покупке устройства. Программы для предустановки определены специальным перечнем. Туда вошли 16 приложений для смартфонов и планшетов, одна программа для компьютеров («Мой офис») и 11 приложений для Smart TV.

За отсутствие предустановки российского ПО с 1 июля будут штрафовать. Штрафы составят 30-50 тыс. рублей для должностных лиц и 50-200 тыс. рублей для юрлиц.

Временный порядок оформления больничных для людей старше 65 лет отменят

С 1 апреля отменяется обязательный перевод на дистанционную работу россиян старше 65 лет. При этом работодатели должны следить за ситуацией с распространением COVID-19 и вводить «удаленку» в случае вспышек заболеваемости.

Одновременно упраздняются временные правила оформления листков нетрудоспособности и выплаты больничных пособий лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденные правительством 1 апреля 2020 года. Этот документ устанавливал для пожилых людей оплачиваемый период нахождения на карантине. Электронные больничные листы оформлялись дистанционно на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляли в Фонд социального страхования.

Появится минимальная цена на сигареты

С 1 апреля табачная продукция не может стоить в магазинах дешевле 107,78 рубля, а с 2022 года — 111,98 рубля. С помощью минимальной цены власти намерены бороться с нелегальной продукцией.

Цена рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Поскольку акцизы на табачную продукцию в 2021 году выросли на 20%, в среднем пачка сигарет подорожает со 120 до 140 рублей.

Пиво станут маркировать

С 1 апреля стартует эксперимент по маркировке пива, напитков на его основе и других слабоалкогольных напитков, который продлится по 31 августа 2022 года.

По оценке Минпромторга, это позволит избавиться от нелегального, некачественного пива. Сейчас, его доля составляет от 5 до 12%, а бюджет теряет от этого до 22 млрд рублей в год. В отличие от другого алкоголя, ЕГАИС не распространяется на пиво, спецмарками пиво не маркируется.

Независимые эксперты считают, что маркировка не приведет к заметному подорожанию пива. Одна марка на каждую единицу продукции обойдется пивоварам в 50 копеек.

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