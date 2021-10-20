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Минфин: Россия тратит на борьбу с ковидом по 3,6 млрд рублей в день

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Траты России на борьбу с коронавирусом на фоне роста заболеваемости выросли с 2 млрд руб. в день до 3,6 млрд руб. в день, сообщил глава Минфина Антон Силуанов, сообщают РИА Новости. Сейчас Минфин готовит предложение в правительство о дополнительном выделении более 50 млрд руб. на систему обязательного медицинского страхования. 

«Безусловно, задача состоит в том, чтобы, несмотря на рост заболевания этой инфекцией, плановая помощь сохранялась и так же оказывалась. Потому что действительно, люди у нас не перестают болеть и другими болезнями. Здесь ни в коем случае нельзя меньше внимания обращать на лечение иных, не связанных с ковидом, болезней», — отметил министр.

По данным Минздрава, рост числа активных случаев заражения с начала месяца составил почти 23%, а за прошедшую неделю — 12%. За прошедшие сутки в России выявили 33 740 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 1015 человек — это рекордный показатель за всю пандемию. Общее число выявленных в России случаев заболевания ковидом превысило 8 млн человек.

На фоне роста заболеваемости вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить в России с 30 октября по 7 ноября 2021 года нерабочие дни. Президент страны Владимир Путин обсудит данное предложение сегодня.
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