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Главная Новости Минфин предложил с 1 января продавать вино через «Почту России»
Новости

Минфин предложил с 1 января продавать вино через «Почту России»

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Минфин предложил с 1 января 2022 года начать эксперимент по продаже вин онлайн. Но пока эксперимент проведут только в трех регионах России — на территории Москвы, Московской области и Мордовии. Продавать дистанционно разрешат только вина, которые произведены на 100% из российского винограда, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект.

«Провести, начиная с 1 января 2022 года, эксперимент по розничной продаже дистанционным способом вина, крепленого вина, игристого вина, полностью (на 100%) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации посредством заказа с использованием специализированного сайта АО «Почта России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сроки проведения эксперимента определяются правительством Российской Федерации», — говорится в законопроекте.

В апреле президент России Владимир Путин поручил провести эксперимент с прямыми поставками российского вина, в том числе — через онлайн-ресурсы «Почты России». В мае — почта презентовала доклад «Доставка российского вина напрямую покупателям — d2c-торговля».

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