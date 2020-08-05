Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Министерство финансов России предложило в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации. Инициатива содержится в ведомственном документе «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности». Об этом сообщает Ura.ru.

«Траты на Госдуму в 2021 году могут сократить к запланированным ранее на 2,9 %, или 378 миллионов рублей, до 12,7 миллиарда, в 2022 году — на 4,5 %, или 577 миллионов, до 12,1 миллиарда, в 2023 году — на 2 %, или 256 миллионов, до 12,4 миллиарда рублей», — пишет издание.





Расходы на Совфед предлагается уменьшить в 2021 году на 3 % (на 217 млн рублей), в 2022 — на 4,6 % (на 338 млн рублей), в 2023 — на 2,4 % (на 178 млн рублей). В результате финансирование может составить порядка 7 млрд рублей ежегодно. Кроме того, могут пересмотреть и трехлетний бюджет Счетной палаты. Речь идет о сокращении на 2,5 % (124,6 млн) — до 4,79 млрд в 2021 году, на 4,8 % (244 млн) — до 4,83 млрд в 2022-м и на 2,9 % (149,3 млн) — до 4,92 млрд в 2023-м.





Ранее сообщалось, что Минфин планирует увеличить в 2021 году расходы на президента и его администрацию. Речь идет о росте расходов на 88,8 млн рублей. На подготовку к президентским выборам в России в 2023 году Центризбиркому могут выделить около 22 млрд рублей. Это в 5,5 раз больше, чем было запланировано ранее.