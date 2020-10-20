Минфин предложил сократить 100 тысяч должностей российской армии

Министерство финансов в октябре направило в Совбез проект реформы вооруженных сил, основанный на оптимизации бюджета. Об этом удалось узнать «Известиям» со ссылкой на копию документа. При этом источники издания в Минобороны подтвердили получение предложений Минфина.

Как пишет издание, первый пункт изменений — сокращение штатной численности военнослужащих на 10 %. При этом, учитывая указ президента от 2018 года, численность войск установлена в размере чуть более 1 млн человек, речь идет о сокращении сразу 100 тысяч должностей. Уточняется, что уменьшение штата должно случиться за счет свободных вакансий и перевода в гражданскую службу части людей, служба которых не связана с выполнением боевых задач. К ним относятся медики, кадровики, юристы, финансисты, преподаватели и служащие тыла.



Вторым способом экономии Минфин предлагает увеличение срока вещевого имущества или его замену денежной компенсацией. Также предлагается обеспечивать контрактников питанием только во время полевых выходов и на дежурствах. Также для оптимизации расходов предлагается убрать ежегодную индексацию военной пенсии на 2 % сверх уровня инфляции и увеличить срок выслуги, необходимой для его получения, до 25 лет без учета лет, проведенных на учебе в военных вузах. Сейчас учеба входит в срок выслуги, а сам он составляет 20 лет. Таким образом, период, нужный офицерам для пенсии, в общей сложности увеличивается на десять лет.



Кроме того, финансисты также предлагают увеличить срок службы, необходимый для создания военного ипотечного счета. Это счет, на который сейчас ежемесячно перечисляются средства, которые потом можно использовать для первоначального взноса ипотеки. Сейчас для офицеров он открывается сразу после окончания вуза, а для контрактников через три года. Теперь эти сроки хотят увеличить до пяти лет для офицеров и до восьми для контрактников.





Отметим, эксперты по разному отреагировали на предложение Минфина. Например, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в интервью РБК заявил, что сокращение штата в 10 % будет практически незаметным, а военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что денежное довольствие военнослужащих не является большой статьей расходов, но может отразиться на боеготовности армии.



«Средняя зарплата в армии — 40-50 тыс. руб. Если умножить на 100 тыс. человек, получится не более 5 млрд экономии в год. А вот на боеготовности армии это сокращение может отразиться негативно», — сказал он РБК.





Учредитель ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев считает, что исключение учебы из срока выслуги противоречит законам «О статусе военнослужащих» и «О воинской обязанности и военной службе». К тому же может снизиться количество контрактников и желающих учиться в военных вузах.



Добавим, на прошлой неделе стало известно об еще одной реформе-оптимизации, предложенной Минфином. Речь идет о предложении объединить МВД со ФСИН, судебными приставами и фельдъегерской службой. При этом часть пунктов реформы совпадает с предложениями по вооруженным силам. Позже источники «Коммерсанта» сообщали, что в МВД ознакомились с предложениями Минфина и готовят на них отрицательный ответ. Руководство правоохранительных органов и эксперты посчитали, что изменения приведут к росту коррупции, массовому оттоку кадров и общему снижению качества работы силового блока.









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