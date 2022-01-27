Минфин повысил минимальную цену на алкоголь

Минфин издал приказ о повышении минимальной розничной цены на водку и другие крепкие спиртные напитки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Минимальную розничную цену на водку увеличили с нынешних 243 до 261 рубля за 0,5 литра. Наиболее дешевый коньяк увеличится в цене с 446 до 480 рублей за 0,5 литра. Минимальная розничная цена бренди вырастет с 324 до 348 рублей за 0,5 литра.

Документ вступит в силу по истечении десяти дней с момента официального опубликования.