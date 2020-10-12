Минфин хочет продлить льготную ипотеку под 6,5% до конца 2021 года

Минфин России предлагает продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, которую запустили в России после начала пандемии. Соответствующий проект постановления правительства разместили на федеральном портале правовых актов.

Отметим, срок действия льготной программы истекает 1 ноября. Минфин же хочет продлить ее до 31 декабря 2021 года, а общий объем выдачи увеличить с запланированных 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.





Программу субсидирования ставок по ипотеке на покупку новостроек под 6,5% годовых запустили в мае 2020 года по поручению Владимира Путина. Эта льготная ипотека распространяется на приобретение квартиры у застройщика. Таким образом государство хочет поддержать спрос на новостройки и стабилизировать финансовое состояние компаний.





Отметим, премьер-министр Михаил Мишустин еще в июле говорил о продлении льготной ипотеки, в сентябрь о желании заговорил вице-премьер Марат Хуснуллин.





Как отмечает РБК со ссылкой на портал «Дом.РФ», льгота вызвала рост спроса на рынке ипотечного кредитования. Так, в России по их данным за три квартала 2020 года было выдано более 1 млн ипотечных кредитов на сумму около 2,7 трлн руб. Это почти столько же, сколько российские банки выдали за весь 2019 год (1,3 млн кредитов и 2,8 трлн рублей). А в сентябре 2020 года выдано 180-185 тыс. кредитов на 0,5 трлн рублей, причем почти 90% выдач пришлось на ипотеку под 6,5% годовых.





«В случае продления программы льготной ипотеки на новостройки может быть выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн рублей», — полагают в «Дом.РФ».





При этом ЦБ выразил опасение, что льгота может перегреть рынок. Потенциальные риски связаны с тем, что быстрое увеличение объемов выдач кредитов может вести к росту цен на жилье.





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