Минфин: дефицит бюджета Томской области оказался одним из самых высоких в стране

Дефицит бюджета по итогам 2021 года зафиксирован в 26 регионах. В 2020 году дефицит был зафиксирован в 58 регионах, сообщают «Ведомости». Самый существенный уровень дефицита по отношению к доходам (с учетом всех поступлений из федерального бюджета) в 2021 году был зафиксирован в Ханты-Мансийском АО – Югре (минус 10%), Ульяновской области (минус 10%), Чукотском АО (минус 10%), Республике Калмыкии (минус 7,6%) и Томской области (минус 6,7%).

Наиболее профицитными в 2021 году оказались Липецкая (30%) и Вологодская (22%) области, Красноярский край (20,9%), Белгородская (19,4%) и Челябинская (14,5%) области; в 2020-м лучший результат показали Чукотский АО (8%), Севастополь (5%), Воронежская область (4%), Кабардино-Балкарская Республика (4%) и Алтайский край (4%).

В конце декабря 2021 года областные депутаты впервые за много лет приняли профицитный бюджет Томской области. Планируется, что в 2022 году объем доходов составит 90,6 миллиардов рублей, расходов — 89,9 миллиарда рублей, профицит составляет 758 млн руб.

«Бюджет на предстоящую трехлетку остается профицитным. На 2022 год профицит составит 0,8 млрд рублей. Предусмотрено снижение долговой нагрузки с 75% в 2022 году, до 68% в 2024 году. При этом, я должен сказать, что удержать уровень долговой нагрузки в рамках требования реструктуризации в проекте бюджета уже не удалось. Вы помните, что в первом чтении профицит для этого года был 4 млрд рублей», — говорил замгубернатора Александр Феденев.

По его словам, профицит бюджета связан с обязательствами региона уменьшить госдолг (долг регионов складывается из заимствований у коммерческих банков и у бюджета; ситуация с ним неблагополучна у многих российских регионов, но Томская область выделяется даже на общем неблагополучном фоне — ред.). Ранее федерация выделила больше 20 млрд рублей на его реструктуризацию. Поэтому уровень госдолга в 2022 году не должен превышать 57%.

Госдолг на 1 декабря 2021 года равен 54 млрд рублей. На 2022 год объем государственного долга должен составить 49,7 миллиарда рублей.