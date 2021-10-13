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  3. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 7,4%
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Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 7,4%

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Минэкономразвития скорректировало прогнозы по инфляции на конец года. Темпы выросли с 5,8% до 7,4%, пишет РБК со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова. Больше всего на рост цен повлияло нетипичное удорожание плодовоовощной продукции и рост цен на мясо.

Ранее Минэкономразвития давало прогноза социально-экономического развития на 2021 и 2022-2023 годы, где темпы инфляции были ниже на 1,6%, чем прогнозируется сейчас. При этом прогнозы инфляции на 2022 и 2023 годы остаются неизменными — 4% на конец года, уточнил глава ведомства.

По словам министра, разгоняют продовольственную инфляцию два фактора: нетипичное удорожание овощей и фруктов, ускорение роста цен на мясо. В предыдущие годы в сентябре овощи становились дешевле.

«В сентябре цены на плодоовощи выросли на 1,8% сентябрь к августу, среднее снижение в 2017–2020 гг — 6,5%. С 1998 года в сентябре дефляция по овощам не наблюдалась лишь однажды, в 2010 году», — сказал министр.

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