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Минэкономразвития ожидает рост цен на непродовольственные товары на 7,2% к концу года

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По данным Министерства экономического развития к концу 2021 года цены на непродовольственные товары вырастут на 7,2 процента. Этот показатель станет рекордным с 2015 года, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз отдельных показателей инфляции на 2021–2024 годы, подготовленный ведомством.

Среди непродовольственных товаров наибольший рост цен к концу года будет наблюдаться в строительных материалах (+25% год к году), табачных изделиях (+19% г/г), мебели и автомобилях (+11% г/г).

Рост цен на продукты питания, по данным ведомства, в 2021 году составит 6,6%. В сентябре 2021-го годовая инфляция в России достигла пиковых 7,4% против 6,68% месяцем ранее, сообщил Росстат. Сильнее всего подорожала плодоовощная продукция, а именно помидоры — на 24,9%, огурцы — на 17,3% и апельсины — на 12,9%.

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