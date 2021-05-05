Миля мира и Вахта Памяти традиционно пройдут в Томске

В Томске в День Победы состоится традиционный легкоатлетический забег «Миля Мира».







Мероприятие начнется в 9.00 на стадионе «Буревестник» (ул. 19-й Гвардейской Дивизии, 20). В забеге примут участие учащиеся школ, студенты и сотрудники вузов города и ветераны спорта. В 9.00 стартуют мужчины, в 9.15 – женщины.



Участники Пробега до 18 лет допускаются только при наличии медицинского допуска врача.





Для участия в Пробеге необходимо иметь белую футболку. Регистрация участников пробега будет осуществляться 9 мая с 08.30 до 09.00 на стадионе «Буревестник».







Штаб Поста № 1 Дворца творчества детей и молодежи Томска проведет Вахту Памяти, посвященную 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Вахта на Посту № 1 у Мемориала боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду пройдет с 7 по 9 мая.





В роту Почетного караула входят 78 томских школьников 9-11 классов, участников городской программы воспитания и дополнительного образования «Память». Одновременно в Почетном карауле будут стоять 18 человек — шесть у Монумента боевой и трудовой славы томичей и по шесть человек на лицевых стелах, размещенных вдоль центральной аллеи.

