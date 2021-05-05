Добрые новости
05 мая,
2021
1
фото
Новости

Миля мира и Вахта Памяти традиционно пройдут в Томске

ТВ2
ТВ2
1 час назад
Миля мира и Вахта Памяти традиционно пройдут в Томске
Фото: с сайта мэрии Томска

В Томске в День Победы состоится традиционный легкоатлетический забег «Миля Мира».


Мероприятие начнется в 9.00 на стадионе «Буревестник» (ул. 19-й Гвардейской Дивизии, 20). В забеге примут участие учащиеся школ, студенты и сотрудники вузов города и ветераны спорта. В 9.00 стартуют мужчины, в 9.15 – женщины.

Участники Пробега до 18 лет допускаются только при наличии медицинского допуска врача.


Для участия в Пробеге необходимо иметь белую футболку. Регистрация участников пробега будет осуществляться 9 мая с 08.30 до 09.00 на стадионе «Буревестник».


Штаб Поста № 1 Дворца творчества детей и молодежи Томска проведет Вахту Памяти, посвященную 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Вахта на Посту № 1 у Мемориала боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду пройдет с 7 по 9 мая.

В роту Почетного караула входят 78 томских школьников 9-11 классов, участников городской программы воспитания и дополнительного образования «Память». Одновременно в Почетном карауле будут стоять 18 человек — шесть у Монумента боевой и трудовой славы томичей и по шесть человек на лицевых стелах, размещенных вдоль центральной аллеи.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.