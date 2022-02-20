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Микробиологи ТГУ изучили бактерию, которая «выбирает» детей с расстройством аутистического спектра

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Микробиологи Томского государственного университета исследовали факторы, которые влияют на развитие тех или иных проявлений расстройства аутистического спектра у детей. В числе прочего они попытались выяснить, какое влияние может оказывать на них повышенное содержание сульфатредуцирующих бактерий, сообщает пресс-служба вуза.

Уточним, сульфатредуцирующие бактерии — микроорганизмы, которых отличает способность получать энергию при отсутствии кислорода за счет потребления сульфатов и окисления водорода или простых органических соединений.

Автор:  пресс-служба ТГУ
Автор:  пресс-служба ТГУ

«В литературных источниках мы обнаружили информацию о том, что у детей с аутизмом сульфатредуцирующих бактерий больше, чем у их здоровых сверстников. Такие данные были получены в исследованиях других ученых, но до сих пор неизвестно, с чем это связано и какую роль эта зависимость играет в формировании проявлений аутизма. Мы провели исследование, которое позволило нам выдвинуть свою гипотезу», — рассказывает руководитель проекта, научный сотрудник кафедры физиологии растений, биотехнологии и биоинформатики БИ ТГУ Ольга Иккерт.

В рамках проекта при участии НИИ психического здоровья микробиологи изучали микробиоту томских детей с аутистическим расстройством в возрасте от восьми до одиннадцати лет и их здоровых сверстников. Из биоматериала были выделены сульфатредуцирующие бактерии рода Desulfovibrio. Согласно предположению ученых Биологического института ТГУ, повышенное содержание таких микроорганизмов может отрицательно влиять на баланс железа в кишечнике детей с РАС.

«Бактерии-сульфатредукторы выделяют сероводород, — поясняет заведующая кафедрой физиологии растений, биотехнологии и биоинформатики БИ ТГУ Ольга Карначук. — В умеренных концентрациях он может быть полезен. Вместе с тем сероводород активен в отношении металлов, он способен их связывать. Мы предполагаем, что при наличии высокой концентрации сероводорода в кишечнике он взаимодействует с биодоступным железом, при этом образуются сульфиды железа — малорастворимые соединения, которые выводятся вместе с фекалиями. Как следствие — снижается уровень железа, помогающего поддерживать многие важные функции организма».

Известно, что некоторые проявления аутизма можно корректировать посредством диеты. Не исключено, что ограничение сульфатов, присутствующих в продуктах, например, в некоторых видах минеральной воды, могло бы дать положительный эффект.

Автор:  пресс-служба ТГУ
Автор:  пресс-служба ТГУ

Результаты исследовательского проекта микробиологи изложили в статье», опубликованной в международном журнале Microorganisms (Q2). Эти данные находятся в открытом доступе и могут быть использованы другими учёными для создания новых подходов коррекции проявлений аутизма.

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