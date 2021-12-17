Микроавтобус под Томском попал в ДТП. Подробности

Авария произошла 16 декабря 2021 года около 21 часа на подъезде к Томску, в районе села Кандинка.



По предварительной информации, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом, который двигался из города Новосибирска в город Томск по расписанию. Установлено, что в автобусе находился водитель и пять пассажиров. Изначально сообщалось, что в автобусе могли находиться 17 пассажиров



В результате дорожно-транспортного происшествия, в медицинское учреждение доставили пять человек, одному из них была оказана разовая медицинская помощь.



В полиции сообщают, что водитель Hyundai Solaris прав не имеет. В отношении него возбуждено дело об административных правонарушениях по статье 12.24 и части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего и Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

В областной прокуратуре уточнили, что травмы в результате лобового столкновения получили водители обоих транспортных средств, а также четверо пассажиров.