Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Микроавтобус под Томском попал в ДТП. Подробности
Новости

Микроавтобус под Томском попал в ДТП. Подробности

ТВ2 ТВ2

Водитель Hyundai Solaris столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, выехав на встречную полосу движения, сообщает УМВД РФ по Томской области. В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла накануне.

Автор: УМВД по региону

Авария произошла 16 декабря 2021 года около 21 часа на подъезде к Томску, в районе села Кандинка.

По предварительной информации, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом, который двигался из города Новосибирска в город Томск по расписанию. Установлено, что в автобусе находился водитель и пять пассажиров. Изначально сообщалось, что в автобусе могли находиться 17 пассажиров

В результате дорожно-транспортного происшествия, в медицинское учреждение доставили пять человек, одному из них была оказана разовая медицинская помощь.

В полиции сообщают, что водитель Hyundai Solaris прав не имеет. В отношении него возбуждено дело об административных правонарушениях по статье 12.24 и части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего и Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

В областной прокуратуре уточнили, что травмы в результате лобового столкновения получили водители обоих транспортных средств, а также четверо пассажиров.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.