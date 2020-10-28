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28 октября,
2020
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Микроавтобус из Томска, попавший в ДТП в Красноярске, был переполнен

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Микроавтобус, попавший в ДТП по пути из Томска в Кызыл, был переполненным. В транспорте было 17 пассажиров, хотя микроавтобус был рассчитан на 13 сидячих мест. Возбуждено уголовное дело.

Микроавтобус из Томска, попавший в ДТП в Красноярске, был переполнен

По предварительной информации, автомобиль, под управлением 31-летнего водителя, съехал с проезжей части в правый кювет и опрокинулся. По данным УМВД, в салоне находились 17 пассажиров, несмотря на то, что микроавтобус имеет 13 сидячих мест.  В дорожно-транспортном происшествии травмированы восемь человек, в том числе 17-летний юноша – студент томского медицинского колледжа. Как и все пассажиры, он, по предварительным данным, не был пристегнут ремнем безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются.


По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.

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