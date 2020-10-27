Микроавтобус из Томска попал в ДТП под Красноярском. Восемь человек травмированы

На трассе в Ермаковском районе Красноярского края микроавтобус, ехавший из Томска в Кызыл, вылетел в кювет. Водитель и семеро пассажиров госпитализированы, сообщает УМВД края.

По информации ГИБДД, микроавтобус «Тойота-Хайс» двигался со стороны Томска в сторону Кызыла. На 497-м километре автодороги Р-257 «Енисей» 31-летний водитель не справился с управлением и слетел с дороги в кювет.





В салоне находились 17 пассажиров на момент аварии, семеро из них получили травмы различной степени тяжести, вместе с пострадавшим водителем их доставили в Ермаковскую больницу. Позднее двоих из пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.







Автобус использовался для маршрутных перевозок и имел все необходимые разрешения.







Сейчас на месте работают сотрудники ДПС.

