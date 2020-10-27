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27 октября,
2020
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Микроавтобус из Томска попал в ДТП под Красноярском. Восемь человек травмированы

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

На трассе в Ермаковском районе Красноярского края микроавтобус, ехавший из Томска в Кызыл, вылетел в кювет. Водитель и семеро пассажиров госпитализированы, сообщает УМВД края.

Микроавтобус из Томска попал в ДТП под Красноярском. Восемь человек травмированы
Фото: пресс-служба УМВД по Красноярскому краю

По информации ГИБДД, микроавтобус «Тойота-Хайс» двигался со стороны Томска в сторону Кызыла. На 497-м километре автодороги Р-257 «Енисей» 31-летний водитель не справился с управлением и слетел с дороги в кювет.


В салоне находились 17 пассажиров на момент аварии, семеро из них получили травмы различной степени тяжести, вместе с пострадавшим водителем их доставили в Ермаковскую больницу. Позднее двоих из пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.


Автобус использовался для маршрутных перевозок и имел все необходимые разрешения.


Сейчас на месте работают сотрудники ДПС.

Микроавтобус из Томска попал в ДТП под Красноярском. Восемь человек травмированы
Микроавтобус из Томска попал в ДТП под Красноярском. Восемь человек травмированы
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