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24 октября,
2020
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Микроавтобус и автобус Томск — Барнаул попали в ДТП под Новосибирском. Четыре человека погибли

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Четыре человека погибли в ДТП в районе Болотного, сообщает УМВД по Новосибирской области.

Микроавтобус и автобус Томск — Барнаул попали в ДТП под Новосибирском. Четыре человека погибли
Микроавтобус и автобус Томск — Барнаул попали в ДТП под Новосибирском. Четыре человека погибли
Микроавтобус и автобус Томск — Барнаул попали в ДТП под Новосибирском. Четыре человека погибли

Авария произошла 24 октября в 10.30 в Болотнинском районе на 129 км автодороги Р-255 «Сибирь». 52-летний водитель микроавтобуса Toyota Noah, следовавший со стороны Новосибирска в сторону города Болотное, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом «Томск-Барнаул».


По предварительной информации, в результате ДТП водитель Toyota, 9-летняя девочка, 4-летний мальчик и женщина неустановленного возраста от полученных травм погибли на месте. Еще два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу.


Никто из находившихся в рейсовом автобусе граждан не пострадал.

Микроавтобус и автобус Томск — Барнаул попали в ДТП под Новосибирском. Четыре человека погибли
Фото: АСТ-54, Служба Новосибирской эвакуации
Микроавтобус и автобус Томск — Барнаул попали в ДТП под Новосибирском. Четыре человека погибли
Фото: АСТ-54, Служба Новосибирской эвакуации

На место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-майор А.В. Кульков, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции работают на месте, устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.

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