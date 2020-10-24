Микроавтобус и автобус Томск — Барнаул попали в ДТП под Новосибирском. Четыре человека погибли

Четыре человека погибли в ДТП в районе Болотного, сообщает УМВД по Новосибирской области.

Авария произошла 24 октября в 10.30 в Болотнинском районе на 129 км автодороги Р-255 «Сибирь». 52-летний водитель микроавтобуса Toyota Noah, следовавший со стороны Новосибирска в сторону города Болотное, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом «Томск-Барнаул».





По предварительной информации, в результате ДТП водитель Toyota, 9-летняя девочка, 4-летний мальчик и женщина неустановленного возраста от полученных травм погибли на месте. Еще два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу.





Никто из находившихся в рейсовом автобусе граждан не пострадал.