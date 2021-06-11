Михаил Ратнер прокомментировал ситуацию с арт-объектами на памятниках истории

И.о. мэра Михаил Ратнер прокомментировал ситуацию с граффити в Томске. Накануне стало известно, что областной комитет по охране объектов культурного наследия обязал художников убрать рисунки с Бакунина и Розы Люксембург, 8.





«Томск – с особой атмосферой, старинный и молодежный одновременно. И самому духу нашего города история с граффити как видом искусства, на мой взгляд, очень соответствует. Поэтому, конечно, надо дать художникам возможность самореализовываться, украшая томские улицы красивыми и наполненными смыслами рисунками. Это может и должно стать изюминкой студенческой столицы России», — сказал Михаил Ратнер.