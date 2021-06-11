Михаил Ратнер прокомментировал ситуацию с арт-объектами на памятниках истории

И.о. мэра Михаил Ратнер прокомментировал ситуацию с граффити в Томске. Накануне стало известно, что областной комитет по охране объектов культурного наследия обязал художников убрать рисунки с Бакунина и Розы Люксембург, 8.
«Томск – с особой атмосферой, старинный и молодежный одновременно. И самому духу нашего города история с граффити как видом искусства, на мой взгляд, очень соответствует. Поэтому, конечно, надо дать художникам возможность самореализовываться, украшая томские улицы красивыми и наполненными смыслами рисунками. Это может и должно стать изюминкой студенческой столицы России», — сказал Михаил Ратнер.
При этом он подчеркнул, что граффитисты должны действовать в рамках действующих в городе правил и норм.
«В Томске много объектов исторического и культурного наследия, они находятся под особой охраной, рисовать на них категорически нельзя. Однако есть и много других объектов, где граффити впишется в окружающую реальность и станет настоящим украшением. На наш взгляд, после небольшой доработки именно таким примером как раз могла бы стать стена вдоль ул. Бакунина. Мы готовы начать работать с областным комитетом по охране объектов культурного наследия над понятными и простыми в исполнении правилами, которые позволят нашим граффитистам перейти в правое поле. В том числе муниципалитет готов определить ряд территорий, где художники смогут размещать свои рисунки», — резюмировал и.о. мэра.