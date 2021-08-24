Михаил Ратнер оценил благоустройство подходов и подъездов к школам и детсадам Томска

Сегодня и.о. мэра Михаил Ратнер провел выездное совещание с представителями профильных департаментов, главами районов и руководителями образовательных учреждений.

Были осмотрены пути подхода и подъезда к школам №16 и №50, Сибирскому лицею и детскому саду №40. Летом рядом с этими учреждениями дорожники в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» наносили дорожную разметку, устанавливали «лежачих полицейских», дорожные знаки, фонари и светофоры.

Михаил Ратнер в ходе совещания поручил обновить дорожную разметку возле школ и детских садов, а также закрыть все раскопки вблизи образовательных учреждений до начала учебного года.