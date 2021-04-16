Михаил Ратнер о Степановском переезде: Вернемся к вопросу в 2022 году

Михаил Ратнер, отвечая на вопрос депутатов, рассказал о дальнейшей работе над реконструкцией Степановского переезда.

Напомним, разработка проекта реконструкции Степановского переезда с расширением проезжей части до четырех полос началась в 2015 году. На подготовку ПСД власти Томска выделяли 75 миллионов рублей. Конкурс выиграла компания «ЖелДорИзыскания».





Проект реконструкции Степановского переезда предусматривал устройство двух ж/д переездов шириной по шесть метров для проезда транспорта по двум полосам в двух направлениях. А также устройство разделительной полосы шириной не менее пяти метров между проезжими частями.



Планировалось, что проект реконструкции Степановского переезда будет готов к 1 декабря 2018 года, но он не прошел госэкспертизу.