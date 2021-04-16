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16 апреля,
2021
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Михаил Ратнер о Степановском переезде: Вернемся к вопросу в 2022 году

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Михаил Ратнер, отвечая на вопрос депутатов, рассказал о дальнейшей работе над реконструкцией Степановского переезда.

Напомним, разработка проекта реконструкции Степановского переезда с расширением проезжей части до четырех полос началась в 2015 году. На подготовку ПСД власти Томска выделяли 75 миллионов рублей. Конкурс выиграла компания «ЖелДорИзыскания». 


Проект реконструкции Степановского переезда предусматривал устройство двух ж/д переездов шириной по шесть метров для проезда транспорта по двум полосам в двух направлениях. А также устройство разделительной полосы шириной не менее пяти метров между проезжими частями.


Планировалось, что проект реконструкции Степановского переезда будет готов к 1 декабря 2018 года, но он не прошел госэкспертизу.

Михаил Ратнер о Степановском переезде: Вернемся к вопросу в 2022 году

«Мы подступались к этому проекту. Оказалось, что вопрос настолько сложен, что не прошел экспертизу. Сразу скажу, что деньги подрядчику были не выплачены, но результата также нет», — подчеркнул Ратнер.


Он отметил, что мэрия хотела выделить деньги на создание предпроектного обоснования. Однако в рамках бюджета 2020 года это сделать не получилось. Сейчас Ратнер предлагает заложить 6 млн рублей на эти цели в бюджете 2022 года.


«Нам нужно идти в тесной связке с регионом. В ближайшее время нас ждет капитальный ремонт Коммунального моста. Цена вопроса — миллиард рублей. Очевидно, что на деньги региона этот проект, реконструцию Степановского переезда мы не потянем. Поэтому нужно идти рука об руку с областью, чтобы готовые ПСД не лежали где-то на полке».

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